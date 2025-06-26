Дипломат пояснив, як схилити Трампа на бік України

Дональд Трамп / © Associated Press

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Країни НАТО погодились збільшити загальне фінансування з 2% до 5% ВВП. Це позитивний сигнал для України, яка залишається у фокусі безпекової політики Альянсу.

Про це в коментарі Еспресо ТВ заявив експерт Центру оборонних стратегій Олександр Хара.

«Члени НАТО домовилися, що 3,5% ВВП кожної країни Альянсу — це, власне, на оборону, 1,5% — на інфраструктурні та інші проєкти. Вони показали Трампу серйозні наміри щодо своєї безпеки і готові інвестувати в неї. Дехто, як Канада, наприклад, хочуть зарахувати у ці 5% і допомогу Україні», — пояснив Хара.

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Він також зазначив, що саміт може стати точкою впливу на колишнього президента США Дональда Трампа, який раніше ставив під сумнів статтю 5 договору НАТО.

«Трамп бачить, що навіть призупинити вогонь у російсько-українській війні нелегко, а припинити її взагалі — тим паче. Тому американський лідер на саміті 24–25 червня підтвердив прихильність до статті 5 договору Альянсу про колективну безпеку», — зазначив дипломат.

Також, за словами Хари, спецпосланець США з питань України та Росії генерал Кіт Келлог спробував внести НАТО у перемовини з Кремлем як предмет торгу.

«Якщо Трамп, Келог і міністр оборони Піт Хексет заявили, що НАТО нам не бачити, то Келог сказав: „Давайте будемо говорити, що не вступ України в НАТО — це одна з карт, за яку Росія має зупинити війну і піти на якісь інші поступки“. Тому питання Україна–НАТО ще буде висіти у повітрі», — пояснив він.

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У цьому контексті експерт наголосив, що Україні потрібне схвалення США на постачання озброєння.

«Нам уже горить, щоб американці дали зелене світло на постачання нам озброєння. Адже лише у американців є ті види озброєння, які до середини літа або десь під кінець літа вже будуть вичерпані — у тому числі і системи ППО», — зауважив він.

«Якщо буде сигнал готовності продавати нам зброю, це означає, що тоді не буде забороненого використання зброї інших країн, де є американські компоненти. Для нас це дуже важливо», — підсумував Олександр Хара.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп під час саміту НАТО в Гаазі відреагував на атаку РФ по Києву.

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Ми раніше інформували, що під час закритої зустрічі з лідерами країн НАТО президент США Дональд Трамп заявив, що з Україною «потрібно щось робити», оскільки ситуація «повністю вийшла з-під контролю».