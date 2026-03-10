Дипломат пояснив, що може стати суттєвим козирем України під час переговорів з США

Дрон-перехоплювач Sting / © dev.ua

Дешеві дрони-перехоплювачі стають важливим козирем України у дипломатичних перемовинах зі Сполученими Штатами та іншими партнерами.

Про це в етері телеканалу Еспресо заявив дипломат, надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Білорусь у 2010–2011 роках Роман Безсмертний.

За його словами, розвиток таких технологій може посилити позиції президента України у міжнародному діалозі.

«Пам’ятаємо, як Трамп постійно говорив про те, що у Зеленського не вистачає карт, козирів і так далі. Але тема запиту на безпеку, а дрони-перехоплювачі саме відповідають на потребу у безпеці, дає Зеленському козирі, зокрема в спілкуванні з Дональдом Трампом. І тут дуже важливо вірно ці козирі розіграти», — зазначив Безсмертний.

Він наголосив, що дорогі ракетні системи перехоплення не завжди ефективні проти дешевих безпілотників.

«Насправді це дуже серйозний козир, бо дорогі ракетні перехоплювачі навряд чи можуть вирішити проблему: „шахеди“ дуже дешеві, їх багато, і Іран дедалі більше їх використовує. Тому аргумент із дешевими перехоплювачами — це дуже серйозний козир, насамперед у діалозі зі США», — пояснив дипломат.

Безсмертний також повідомив, що першими до Києва для ознайомлення з такими технологіями прибули представники Пентагону. Згодом інтерес до них виявили делегації з країн Близького Сходу — Саудівської Аравії, Об’єднаних Арабських Еміратів, Катару, Кувейту та Омана.

За словами дипломата, другим важливим аргументом є можливість локального виробництва таких дронів у різних країнах.

«Немає сенсу імпортувати їх з України чи, тим більше, з Європи, де зараз ведеться виробництво. Є можливість і необхідність виготовляти їх безпосередньо на місці, особливо враховуючи, що технології будуть змінюватися», — зазначив він.

Поширення виробництва дронів, за його словами, може забезпечити інвестиції, розвиток торгівлі та розширення міжнародної співпраці.

«Запит на безпеку буде зростати у сучасному світі незалежно від того, як розвиватиметься ситуація на Близькому Сході. За цим йдуть інвестиції, розширення співпраці та впливу», — підсумував Безсмертний.

Раніше повідомлялося, що українські дрони мають велику перевагу над будь-якими іншими, навіть високотехнологічними аналогами, оскільки вони пройшли випробування в умовах війни.

Ми раніше інформували, що представники Пентагону, які відповідають за розробку та закупівлю нових засобів протидії дронам, прибули минулого тижня до України.