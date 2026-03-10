ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
255
Час на прочитання
2 хв

Дипломат пояснив, що може стати суттєвим козирем України під час переговорів з США

Президент США Дональд Трамп неодноразово говорив, що в України «немає козирів» для сильних переговорних позицій, але це не так.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Дрон-перехоплювач Sting

Дрон-перехоплювач Sting / © dev.ua

Дешеві дрони-перехоплювачі стають важливим козирем України у дипломатичних перемовинах зі Сполученими Штатами та іншими партнерами.

Про це в етері телеканалу Еспресо заявив дипломат, надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Білорусь у 2010–2011 роках Роман Безсмертний.

За його словами, розвиток таких технологій може посилити позиції президента України у міжнародному діалозі.

«Пам’ятаємо, як Трамп постійно говорив про те, що у Зеленського не вистачає карт, козирів і так далі. Але тема запиту на безпеку, а дрони-перехоплювачі саме відповідають на потребу у безпеці, дає Зеленському козирі, зокрема в спілкуванні з Дональдом Трампом. І тут дуже важливо вірно ці козирі розіграти», — зазначив Безсмертний.

Він наголосив, що дорогі ракетні системи перехоплення не завжди ефективні проти дешевих безпілотників.

«Насправді це дуже серйозний козир, бо дорогі ракетні перехоплювачі навряд чи можуть вирішити проблему: „шахеди“ дуже дешеві, їх багато, і Іран дедалі більше їх використовує. Тому аргумент із дешевими перехоплювачами — це дуже серйозний козир, насамперед у діалозі зі США», — пояснив дипломат.

Безсмертний також повідомив, що першими до Києва для ознайомлення з такими технологіями прибули представники Пентагону. Згодом інтерес до них виявили делегації з країн Близького Сходу — Саудівської Аравії, Об’єднаних Арабських Еміратів, Катару, Кувейту та Омана.

За словами дипломата, другим важливим аргументом є можливість локального виробництва таких дронів у різних країнах.

«Немає сенсу імпортувати їх з України чи, тим більше, з Європи, де зараз ведеться виробництво. Є можливість і необхідність виготовляти їх безпосередньо на місці, особливо враховуючи, що технології будуть змінюватися», — зазначив він.

Поширення виробництва дронів, за його словами, може забезпечити інвестиції, розвиток торгівлі та розширення міжнародної співпраці.

«Запит на безпеку буде зростати у сучасному світі незалежно від того, як розвиватиметься ситуація на Близькому Сході. За цим йдуть інвестиції, розширення співпраці та впливу», — підсумував Безсмертний.

Раніше повідомлялося, що українські дрони мають велику перевагу над будь-якими іншими, навіть високотехнологічними аналогами, оскільки вони пройшли випробування в умовах війни.

Ми раніше інформували, що представники Пентагону, які відповідають за розробку та закупівлю нових засобів протидії дронам, прибули минулого тижня до України.

Дата публікації
Кількість переглядів
255
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie