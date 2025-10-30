Дипломат розповів, коли Трамп погодиться на наступну зустріч з Путіним

Дональд Трамп та Путін / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп не може дозволити собі ще одну провальну зустріч з диктатором Путіним, подібну до тієї, яка відбулася в Анкориджі на Алясці.

Про це заявив дипломат Костянтин Єлісєєв у прямому етері телеканалу Еспресо.

«Я хотів би сказати, що Трамп вчинив досить правильно, коли відмовився від зустрічі в Будапешті. Звісно, в нього в голові була, давайте скажемо чесно, провалена зустріч в Анкориджі з Путіним», — зазначив Єлісєєв.

На його думку, чинний президент США не міг дозволити собі вдруге потрапити в таку саму ситуацію.

«Саме тому він вирішив піти на рішучий крок. Зараз хтось каже, що зустріч у Будапешті скасована, інші — що перенесена. Але однозначно: якщо не буде погоджено, що Росія робить перший крок, а саме — безумовне, повне, всеохоплююче припинення вогню, — Трамп не сяде з Путіним за стіл переговорів. І байдуже, чи це буде Будапешт, Туреччина чи якась інша столиця», — наголосив дипломат.

Він також вважає, що Трамп свідомо підвищує ставки в дипломатичній грі.

«Він хоче дочекатися результатів зустрічі з президентом Китаю Сі. Як на мене, саме ця зустріч стане визначальною для того, як Трамп вибудовуватиме свою стратегію щодо майбутнього саміту з Путіним», — додав Єлісєєв.

За його словами, Росія наразі не зацікавлена в конструктивних переговорах.

«Потрібно прямо сказати: Кремль зараз лише імітує дипломатичну активність, щоб тягнути час. Вони розглядають консультації як частину стратегії подальшої агресії проти України», — пояснив дипломат.

Єлісєєв також звернув увагу на вплив окремих американських політиків на жорстку позицію президента США.

«Треба згадати ще один нюанс — блискучу роботу сенатора Рубіо. Саме його принципова позиція, як мені здається, суттєво вплинула на те, що Трамп зайняв більш жорстку, я би сказав, яструбину позицію щодо російського агресора», — підсумував Костянтин Єлісєєв.

Раніше повідомлялося, що поки Дональд Трамп готується до першої від початку свого другого терміну зустрічі з Сі Цзіньпіном, у Кремлі продовжують розповідати, що нові американські санкції вдарять по самих США.

Ми раніше інформували, що віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Дональд Трамп може лише допомогти Україні та Росії наблизитися до миру, але не може змусити сторони припинити війну.