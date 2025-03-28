Дипломат спрогнозував, яких дій очікувати від Трампа та Путіна найближчим часом

Колишній міністр закордонних справ України Андрій Дещиця / © УНІАН

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Президент США Дональд Трамп та лідер Росії Володимир Путін будуть «приглядатися» до дій України.

Про це повідомив колишній в. о. міністра закордонних справ України Андрій Дещиця у розмові з журналісткою TSN.ua Христиною Зеленюк.

«Я думаю, що потрібно робити ставку на Україну. Тому що, коли Трамп запитав Зеленського, чи в нього є карти, що він так поводиться сміливо, то я думаю, що відповіддю на це запитання буде «так». У нас є карти. Нашою найбільшою картою є Збройні сили України і український народ», — заявив Дещиця.

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Він додав, що цю «карту не перебила» Росія за три роки війни — і не «переб’є» навіть позиція США.

«Тому, я думаю, що будуть робити Трамп і Путін — будуть приглядатися, що робить Україна», — додав дипломат.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Домовленість з Путіним: як Трамп хоче закінчити війну і почати нову? НАЖИВО З АНДРІЄМ ДЕЩИЦЕЮ

Нагадаємо, Дещиця спрогнозував, чи дотисне Трамп Путіна до перемир’я.