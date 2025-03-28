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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Дипломат спрогнозував, яких дій очікувати від Трампа та Путіна найближчим часом

Найбільшою «картою» України залишаються ЗСУ та народ.

Автор публікації
Софія Бригадир Софія Бригадир
Ексміністр закордонних справ України Андрій Дещиця

Колишній міністр закордонних справ України Андрій Дещиця / © УНІАН

Президент США Дональд Трамп та лідер Росії Володимир Путін будуть «приглядатися» до дій України.

Про це повідомив колишній в. о. міністра закордонних справ України Андрій Дещиця у розмові з журналісткою TSN.ua Христиною Зеленюк.

«Я думаю, що потрібно робити ставку на Україну. Тому що, коли Трамп запитав Зеленського, чи в нього є карти, що він так поводиться сміливо, то я думаю, що відповіддю на це запитання буде «так». У нас є карти. Нашою найбільшою картою є Збройні сили України і український народ», — заявив Дещиця.

Він додав, що цю «карту не перебила» Росія за три роки війни — і не «переб’є» навіть позиція США.

«Тому, я думаю, що будуть робити Трамп і Путін — будуть приглядатися, що робить Україна», — додав дипломат.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Домовленість з Путіним: як Трамп хоче закінчити війну і почати нову? НАЖИВО З АНДРІЄМ ДЕЩИЦЕЮ

Нагадаємо, Дещиця спрогнозував, чи дотисне Трамп Путіна до перемир’я.

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