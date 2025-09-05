Дипломатія примусу: експосол США сказав, як посадити Путіна за стіл переговорів

Крелівський диктатор Володимир Путін / © ТСН

Кремлівського диктатора Володимира Путіна можна змусити серйозно ставитись до переговорів. Але для цього потрібно посилити Україну за допомогою сучасної зброї та запровадити потужний санкційний тиск.

Про це заявив експосол США в РФ Майкл Макфол у коментарі для «Еспресо».

«Дипломатія завжди повинна мати два шляхи — заохочення і примусу. Якщо немає загрози серйозних наслідків, у Путіна просто немає стимулу до співпраці. Тому, щоб створити реальні умови для переговорів, ми повинні й надалі озброювати українських воїнів та водночас посилювати санкційний тиск, аби змусити його сісти за стіл переговорів», — підсумував дипломат.

Зброя для України

За словами Макфола, у позиції Путіна немає жодних змін від лютого 2022 року, що змушує сумніватись у його щирому прагненні до переговорів. Дипломат наголосив, що привернути увагу російського диктатора можна не шляхом переговорів, а через посилення України озброєнням.

На його думку, необхідно постачати передусім оборонні системи для захисту українських громадян від терористичних атак, які Москва здійснює щоночі. Окрім того, Україна повинна отримати далекобійну зброю, зокрема ракети великої дальності, щоб завдавати ударів по військових об’єктах у глибині Росії.

Санкційний тиск

Експосол США підкреслив, що разом із постачанням озброєння Україні слід посилювати санкції проти Росії. Він зазначив, що нові обмеження повинні максимально ускладнити доступ РФ до грошей та технологій, необхідних для ведення війни.

Майкл Макфол також розкритикував президента Дональда Трампа, який, повернувшись до влади, не запровадив жодної нової санкції проти Росії. За словами дипломата, це була помилка, адже без загрози серйозних наслідків Путін не матиме стимулів до співпраці.

Нагадаємо, в ISW пояснили, що стоїть за несподіваними заявами «фюрера» про Україну. На думку аналітиків, Путін змінює тактику і знову імітує «готовність до переговорів».