"Україна зброєю не зможе повернути всі території": Зеленський назвав інший шлях

Президент України Володимир Зеленський заявив, що дипломатичний шлях швидшим і з меншими втратами, ніж воєнний. За його словами, Росія не здатна окупувати Україну, водночас Україна зброєю не зможе повернути всі території.

Про це він заявив під час брифінгу у п’ятницю, 29 серпня.

«Росія не може нас окупувати, а Україна зброєю не зможе повернути всі території. Дипломатичний шлях більш швидкий і з меншими втратами, ніж військовий», — наголосив президент.

За словами Зеленського, наступного тижня спливає двотижневий термін, який президент США Дональд Трамп дав Володимиру Путіну для встановлення миру. Україна нагадає про це Білому дому 1 вересня. Президент також зазначив, що Росія робитиме все можливе, щоб уникнути зустрічей на рівні лідерів, натомість пропонуючи переговори на нижчому рівні.

Володимир Зеленський також відкинув ідею створення буферної зони у 40, 60 або 100 кілометрів, яку пропонують деякі європейські та американські партнери. Президент пояснив, що з огляду на використання сучасного озброєння та дронів так звана «сіра» або «буферна» зона вже існує. За його словами, якщо Росія хоче її розширити, вона може просто відійти вглиб уже окупованих територій.

«Так звана „сіра“ зона вже існує, і якщо росіяни хочуть її розширити, можуть відійти вглиб уже окупованих територій», — зазначив Зеленський, назвавши обговорення такої зони «марним витрачанням часу».

Нагадаємо, Зеленський на брифінгу розповів про ситуацію на фронті, майбутні переговори з партнерами про гарантії безпеки та можливість зустрічі з Путіним. Він також пояснив доцільність збільшення віку до 22 років для чоловіків, яким дозволено виїзд за кордон.