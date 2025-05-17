Володимир Зеленський та світові лідери / © Telegram / Андрій Єрмак

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Цього тижня мав статися прорив: перші прямі переговори між Україною та Росією за останні місяці. Натомість вони лише підкреслили неготовність Москви до миру.

Про це повідомило видання CNN.

В п’ятницю в Стамбулі сторони домовилися про обмін полоненими, подальші переговори щодо зустрічі президентів України та Росії та формування сторонами свого бачення майбутнього припинення вогню.

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«Але обмін полоненими відбувається регулярно, Україна вже заявила, що хоче негайного та безумовного припинення вогню в повітрі, на морі та на суші, і вже запропонувала прямі переговори між президентом Володимиром Зеленським та його російським колегою Володимиром Путіним. Росія відхилила ці дві ідеї, але в п’ятницю заявила, що знову їх розгляне. Дипломатія цього тижня пройшла довгий шлях, фактично повернувшись до нуля — туди, звідки вона почалася в суботу», — йдеться в матеріалі.

У суботу лідери України, Франції, Німеччини, Великої Британії та Польщі вимагали від Росії місячного припинення вогню, опублікувавши фото телефонної розмови з Трампом.

Але вже через шість днів у Тирані та сама п’ятірка знову зібралася навколо телефону. Макрон назвав ігнорування Кремлем перемир’я «неприйнятним», Стармер заявив, що Путін «має заплатити ціну за уникнення миру».

«Минулого тижня Трамп виконав приголомшливу дипломатичну гімнастику. Путін відкинув вимоги перемир’я та запропонував прямі переговори у Стамбулі. Зеленський сказав, що зустрінеться там з Путіним, а Трамп запропонував бути посередником. Путін відхилив усе, окрім зустрічі молодшого спеціаліста. А потім Трамп розвіяв будь-яке відчуття терміновості, додавши, що він ніколи не очікував, що Путін буде присутній без його присутності у Стамбулі, очевидно, дійшовши висновку, що „нічого не станеться“ в Україні, перш ніж він зустрінеться з главою Кремля», — зазначили у виданні.

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Як зазначено в матеріалі, невідомо, що насправді думають європейські лідери після п’ятничної розмови, однак їм «безперечно, довелося нагадати Трампу про дані обіцянки». Президент США знову демонструє не бажання засуджувати Путіна.

«Однак тепер на кону — довіра до нього з боку найближчих європейських союзників: „кмітливого“ Макрона та „жорсткого переговорника“ Стармера, який запропонував йому другий державний візит. Невідомо, чи це його схвилює», — йдеться в повідомленні.

У виданні зазначили, що дві речі залишаються незмінними. По-перше, Путін ігнорує будь-який тиск, пропонуючи «мир» на власних умовах. По-друге, Трамп, хоч і обіцяє допомогу Україні за кулісами, публічно уникає жорсткої риторики — натомість залишає двері відкритими для зустрічі з російським лідером.

Білий дім час від часу натякає, що терпіння щодо Путіна на межі — іноді навіть Трамп робить невиразні заяви, як от минулого тижня, коли він згадав про санкції мимохідь. Але поки що це не перетворилося на рішучі дії, яких очікує Європа.

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«Білий дім виграє від спритних, нещирих кроків Кремля до миру. Росія робить достатньо, щоб дозволити Трампу вдавати, що вони серйозні, але при цьому зовсім не поступається — навіть ускладнюючи ситуацію в п’ятницю, повідомляючи про вимогу, щоб Україна передала територію, яку Росія не завоювала. Існує достатньо нечітких, нездійсненних натяків на дипломатію та подальші переговори, щоб забезпечити спокусливу обіцянку угоди, не укладаючи її і навіть не окреслюючи її. Росія, очевидно, тягне час і накопичує сили на східній лінії фронту, як показують знімки з дрона, перед ймовірним літнім наступом», — зазначено в матеріалі.

Колишня посол США в Україні Бріджит Брінк, яка нещодавно пішла у відставку, у різкій заяві звинуватила адміністрацію Трампа у «умиротворенні» агресора.

«На жаль, з початку адміністрації Трампа політика полягала в тому, щоб чинити тиск на жертву, Україну, а не на агресора, Росію… Як такий, я більше не міг сумлінно виконувати політику адміністрації та вважав своїм обов’язком піти у відставку… Мир за будь-яку ціну — це зовсім не мир, це умиротворення. І історія неодноразово вчила нас, що умиротворення не веде до безпеки, стабільності чи процвітання. Воно призводить до більшої війни та страждань», — заявила Брінк.

Нагадаємо, Макрон заявив, що Трамп має з’ясувати у росіян, що сталося у Стамбулі.

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