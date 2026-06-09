Дипломатія «з зірочкою»: чому саме Буданов модерує кризу з Польщею

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У своєму дописі у Facebook політичний консультант Олег Постернак пояснив, чому саме керівнику Офісу Президента довірили цю кризу та які переваги він має для виконання такого завдання.

«Складні дипломатичні треки Буданову під силу. Фактично відбувається його ініціація не лише як антикризового політика, а й як практика-дипломата», — зазначив Постернак.

За словами експерта, участь у міжнародних переговорах, обмінах полоненими та широка мережа міжнародних контактів дають Буданову необхідний досвід для роботи на таких напрямках.

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Постернак також припустив, що метою переговорів може бути пошук компромісу, який дозволить не допустити використання історичних суперечностей для погіршення українсько-польських відносин.

«Україні буде потрібна Польща для євроінтеграції. Польщі потрібен військовий досвід України», — наголосив експерт.

Нагадаємо, раніше політтехнолог Олексій Голобуцький заявив, що Кирило Буданов поступово виходить за межі суто військової ролі та сприймається суспільством як «кризовий менеджер» і «архітектор майбутнього», здатний працювати не лише у сфері безпеки, а й на інших стратегічних напрямках.

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