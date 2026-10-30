Україна веде таємні переговори з Сеулом через скандал із полоненими КНДР: що розповіли в МЗС

Південна Корея та Україна / © twitter.com

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Україна через закриті дипломатичні канали веде переговори з Південною Кореєю, щоб врегулювати напруженість у двосторонніх відносинах, яка виникла після оприлюднення інформації про передання Сеулу двох військовополонених із КНДР. Українська сторона закликає не перебільшувати загрозу дипломатичної кризи та наголошує, що обидві країни працюють над недопущенням подальшої ескалації.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, якого цитує кореспондентка ТСН.

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За його словами, у медіа неправильно інтерпретували заяву міністра закордонних справ Південної Кореї Чо Хьона щодо можливого погіршення двосторонніх відносин. Тихий закликав звертати увагу на повний контекст висловлювань південнокорейського міністра, а не на окремі фрази про можливий розрив дипломатичних відносин.

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«Його запитали, чи може ситуація ескалювати до рівня, який би загрожував дипломатичним відносинам. І він відповів гіпотетично, що, можливо, якщо далі ескалюватиметься, то може, але сторони працюють над тим, щоб не допустити подальшої ескалації», — пояснив речник міністерства.

Він також звернув увагу, що Чо Хьон під час відповіді наголосив на незмінності широкої підтримки України з боку Південної Кореї, а також на продовженні участі Сеула в міжнародних зусиллях із припинення російської агресії та проєктах відбудови України.

Тихий закликав утриматися від нагнітання ситуації та поширення спекуляцій довкола дипломатичного конфлікту. За його словами, публічні заяви з цієї теми не сприяють врегулюванню проблеми.

«Я просто вам підтверджу, що закритими каналами йде робота над тим, щоб оцю ситуацію врегулювати і залишити позаду», — повідомив представник українського МЗС.

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Дипломатичний конфлікт між Україною та Південною Кореєю — що відомо

Нагадаємо, напруженість між Києвом і Сеулом виникла після того, як президент Володимир Зеленський оприлюднив інформацію про двох військовослужбовців КНДР, захоплених українськими силами в полон під час боїв у Курській області в січні 2025 року. Україна повідомила про готовність передати їх Південній Кореї.

Сеул звинуватив українську сторону в порушенні домовленостей про конфіденційність. За твердженням південнокорейської влади, інформацію мали зберігати в таємниці для захисту самих військовополонених та їхніх родин, які залишаються у Північній Кореї.

На тлі конфлікту Сеул відкликав з України вісьмох співробітників своєї дипломатичної місії. Міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Хьон у вівторок, 27 жовтня, заявив, що це рішення було вимушеним через відсутність, на думку південнокорейської сторони, належних кроків України для врегулювання ситуації.

Він також не виключив, що подальше загострення може призвести до серйозної кризи у двосторонніх відносинах. Водночас Чо Хьон запевнив, що підтримує контакт з очільником МЗС України Андрієм Сибігою, щоб якнайшвидше владнати суперечності.

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