Дипломатична криза: у конфлікт України та Польщі може втрутитись несподіваний посередник

Президент України Володимир Зеленський та президент Польщі Кароль Навроцький / © ТСН

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Головна радниця президента Литви із зовнішньої політики Аста Скайскіріте повідомила, що найближчим часом Вільнюс може виступити посередником у дипломатичному конфлікті між Польщею та Україною. Така ініціатива виникла через розігрів емоцій з обох боків, щоб зберегти критично важливе партнерство та не допустити послаблення стратегічного союзництва у регіоні.

Про таку пропозицію литовської сторони повідомляє польський інформаційний портал Onet.

Суть литовської ініціативи

У Вільнюсі наголошують, що через високий градус напруженості може знадобитися серйозне втручання для організації прямої розмови між президентами Володимиром Зеленським та Каролем Навроцьким. Литовські дипломати стурбовані можливим скасуванням візиту українського лідера на конференцію до Гданська, адже це кине серйозну тінь на захід, де ухвалюватимуть ключові рішення про відбудову.

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«Найпевніше, знову доведеться докласти зусиль, щоб привести до розмови обох президентів», — зазначила Аста Скайскіріте.

Скандал між Україною та Польщею — останні новини

Дипломатична криза розпочалася після того, як польський лідер Кароль Навроцький вирішив відібрати Орден Білого Орла у Володимира Зеленського. На думку ексочільника МЗС Польщі Яцека Чапутовича, цей крок лише послабив міжнародні позиції Варшави та перетворив Україну на переможницю у дипломатичному протистоянні. Колишній міністр констатував, що польська влада не виграла від цього обміну ударами, а західні партнери тепер ставитимуться до країни з великою підозрою.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск також попереджав, що ця емоційна суперечка є потенційною стратегічною помилкою. Політична конфронтація прямо загрожує мільярдним контрактам відбудови української інфраструктури, які планували укласти у Гданську. Інвестори б’ють на сполох, адже через обережність обох сторін польський бізнес може втратити ці можливості на користь іноземних конкурентів.

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