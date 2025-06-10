Пропутінським сусідам стало цікаво, де в Україні ППО: конфлікт з Угорщиною досягнув нового рівня

Угорський прем’єр Віктор Орбан і президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

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Останні роки відносини між Україною та Угорщиною характеризуються постійною напруженістю, яка особливо загострилася у травні 2025 року.

Причиною цього стали численні інциденти, включно з систематичним блокуванням Угорщиною євроінтеграційних процесів України та низкою дипломатичних конфліктів між двома країнами.

Що відомо про відносини України та Угорщини — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

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Угорщина цікавилася українською ППО

Служба безпеки України 9 травня заявила про викриття агентурної мережі угорської воєнної розвідки на Закарпатті.

За результатами комплексних заходів СБУ затримала на Закарпатті двох агентів з мережі угорської розвідки. Обоє агентів були колишніми військовими.

Тим часом угорська сторона звинуватила Україну в поширенні «антиугорської пропаганди» та заявила, що не отримувала офіційних повідомлень про викриття агентів.

«Очевидно, що в Україні часто використовується антиугорська пропаганда. Антиугорська пропаганда, яка в багатьох випадках виявилася безпідставною», — заявляв міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.

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Згодом президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю виданню Válasz Online повідомив, що угорська служба національної безпеки (KNBSZ) цілеспрямовано збирала дані про українські системи ППО, військові частини на Закарпатті та ставлення місцевого населення до угорських миротворців.

Глава держави наголосив, що українські спецслужби мають вагомі докази діяльності угорських шпигунів, включно з фотографіями, відеозаписами зустрічей та даними про фінансування операції.

Президент наголосив, що офіційні структури НАТО не доручали Угорщині збір подібної інформації.

«Я президент країни, яка перебуває у стані війни, як би ви відреагували на моєму місці? Я не звинувачую Віктора (Орбана — Ред.), я звинувачую KNBSZ», — сказав Зеленський.

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Цей випадок став черговим проявом загострення українсько-угорських відносин, яке триває останні роки. Раніше Угорщина неодноразово блокувала євроінтеграційні ініціативи України, що викликало серйозне занепокоєння в Києві та європейських столицях.

Дипломатичний скандал

У відповідь на викриття угорських агентів на Закарпатті Міністерство закордонних справ Угорщини звинуватило двох співробітників українського посольства у шпигунстві. Їх затримали та вислали із країни 9 травня.

«Ми не потерпимо таких наклепницьких дій, які постійно відбуваються в Україні проти Угорщини та угорського народу. Тому сьогодні ми вислали з Угорщини двох шпигунів, які працювали під дипломатичним прикриттям у посольстві України в Будапешті», — заявив Петер Сіярто.

Реагуючи на дії Будапешта, Україна теж вислала двох угорських дипломатів.

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На цьому звинувачення Угорщини у шпигунстві не закінчилися. Згодом. 20 травня, там знову заявили про викриття двох українських шпигунів. Держсекретар Золтан Ковач повідомив, що Роланд Цебер, нелегальний агент української розвідки, співпрацював з угорською опозицією, а Іштван Голло підозрюється у зборі військової та енергетичної інформації для України.

За словами Ковача, їхня діяльність мала вплинути на позицію Угорщини щодо війни в Україні.

Ба більше, на тлі викриття угорських шпигунів в Україні Орбан звинуватив Україну у втручанні у внутрішні справи Угорщини та у співпраці з опозиційною партією «Тиса».

На його думку, Україна ініціювала скоординовану кампанію з «очорнення» Угорщини.

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Обурлива заява Угорщини

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан займає критичну позицію щодо підтримки України у війні з Росією.

Нещодавно він заявив, що Україна, на його думку, програє війну.

«Я вважаю, що ні європейці, ні українці не зможуть домовитися з росіянами. Українці тому, що вони програють цю війну, а європейці тому, що вони занадто залучені до цього процесу, щоб досягти угоди. Насправді потрібна угода між росіянами та американцями», — висловився Орбан.

Він вважає, що війну потрібно якнайшвидше зупинити через перемир’я та мирні переговори, але не між Україною та Росією, а між США та Росією. Обран переконаний, що саме ці країни мають вирішувати питання про мир.

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Водночас він заявляє, що РФ не є загрозою для НАТО, оскільки «не може навіть перемогти Україну» і тому «занадто слабка, щоб атакувати НАТО».

«Миротворча місія» Орбана

Торік у липні прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відвідав Москву, де провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.

Цей візит він назвав «миротворчим» та заявив, що має намір продовжувати зусилля щодо «врегулювання конфлікту» в Україні, уникаючи слова «війна».

Своєю чергою в Україні заявили, що рішення про візит було ухвалене без погодження з нею, і закликали дотримуватися принципу «жодних домовленостей про Україну без України».

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Такі дії угорського прем’єра викликали обурення серед європейських посадовців. Жозеп Боррель заявив, що візит відбувається винятково в рамках двосторонніх відносин між Угорщиною та Росією. В ЄС наголосили, що позиція Орбана є лише його позицією, а не представництвом усього Євросоюзу.

Зокрема, Орбан неодноразово демонстрував прихильність до діалогу з Росією, уникає жорсткої критики Кремля та навіть заявляє про готовність прийняти Володимира Путіна в Будапешті.

«Ми повинні думати не про Путіна, а про себе. Ми не вимірюємо Європу через фігуру Путіна. Ми маємо власні інтереси. Ми маємо бути сильними — і з Росією, і проти неї. Президент Росії — це президент Росії. Якщо він захоче приїхати до Угорщини, його приймуть з усіма необхідними почестями», — висловився очільник угорського уряду.

Блокування євроінтеграції та вступу України до НАТО

Позиція Угорщини щодо вступу України до ЄС і НАТО залишається незмінною — країна продовжує блокувати початок переговорів, використовуючи своє право вето як країна-член ЄС.

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Угорський прем’єр Віктор Орбан проголосував проти вступу України до ЄС на запланованому на 2025 рік референдумі.

Він опублікував фото бюлетеня з відміткою «проти», стверджуючи, що членство України загрожує угорській економіці. За його словами, Будапешт втратив кілька мільярдів євро за три роки через війну, а до України «гроші везуть тачками».

Орбан також звинуватив ЄС та опозицію в нав’язуванні цього рішення.

Окрім того, Угорщина запустила загальнонаціональне опитування щодо членства України в ЄС.

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А уряд розпочав розсилання бюлетенів для «національної консультації» щодо перспективи членства України в Євросоюзі, водночас закликаючи громадян виступити проти цього кроку.

Блокування вступу України до НАТО офіційний Будапешт пояснює «загостренням двосторонніх політичних відносин» та «координованою кампанією наклепів» проти Угорщини.

Віктор Орбан заявив, що країна, яка прагне вступити до НАТО, нібито проводить фінансовану дезінформаційну кампанію проти члена Альянсу. Орбан закликав НАТО відреагувати на цю ситуацію, назвавши дії України «неприйнятними».

Втягування України у вибори в Угорщині

Президент Зеленський обурився через дії та заяви угорського прем’єра Орбана, який, на його думку, використовує українську тему у внутрішній політиці напередодні виборів.

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Український лідер зазначив, що блокування вступу України до ЄС є невдалою стратегією, оскільки більшість угорців підтримують євроінтеграцію України.

Зеленський також наголосив, що жодна країна не має права блокувати вступні перемовини іншої держави до ЄС.

Окрім того, глава української держави вважає, що політика Орбана є антиукраїнською та працює в інтересах Кремля.

Також Зеленський висловив обурення через використання свого зображення у передвиборчій кампанії Орбана, назвавши це неетичним.

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«Як він може використовувати моє обличчя для власних обрань? Я не давав йому на це дозволу! Я президент іншої країни. Він неправильно використовує мене для своєї внутрішньої політики. В інших країнах немає білбордів Орбана, бо це було б неетично», — висловився президент.

За словами президента, такі дії можуть мати серйозні наслідки для відносин між країнами та безпеки Європи.

Територіальні претензії

2023 року угорський прем’єр Віктор Орбан у вирізаній з ефіру частині інтерв’ю назвав Закарпаття «давньою угорською землею». Він заявив, що місцеві угорці — корінне населення, яке також страждає через війну, тому Угорщина зацікавлена в мирі.

«Втрати українців — це наші втрати… Там живуть і угорці, частина України — це давня угорська земля, яка тепер належить Україні, і угорці існують там як корінне населення», — сказав тоді Орбан.

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Влітку 2024 року Угорщина висунула Україні умову для підтримки початку переговорів про вступ до ЄС: виконання 11 вимог, серед яких — визнання Закарпаття «традиційно угорським».

Своєю чергою голова угорської громади Києва та Київської області Тібор Томпа зауважив, що Віктор Орбан розглядає Закарпаття як свою колонію і хоче отримати в управління все Закарпаття з його населенням.

«Він зі своєю клікою розглядає Закарпаття як свій протекторат, як свою колонію. Окрім цих 11 пунктів, є другий блок вимог, у якому Україна повинна виконати всі інфраструктурні проєкти на Закарпатті, бо за очікуванням угорської сторони, це дасть можливість краще розвивати саму Угорщину, а про Україну тут не йдеться», — зауважив Тібор Томпа.

Угорщина шукає собі ворога

Угорський прем’єр Віктор Орбан традиційно будує свою політику на концепції зовнішньої загрози, йдеться у матеріалі «РБК-Україна».

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Золтан Раншбург, старший аналітик будапештського Інституту «Republikon», зазначає, що політичний блок Fidesz-KDNP на чолі з Орбаном вже кілька років будує свою комунікацію на ідеї зовнішнього ворога. Відповідно до цієї концепції, лише Віктор Орбан здатний захистити Угорщину від цієї небезпеки.

Останнім часом основною мішенню цієї риторики стала Україна.

Тібор Дессефі, директор Центру цифрової соціології Університету Етвеша Лоранда зазначає, що Орбан традиційно використовує риторику протистояння для поляризації суспільства та зміцнення власної позиції.

Золтан Раншбург додає два ключові аспекти:

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антиукраїнська позиція узгоджується з конфліктом Орбана з ЄС;

угорський уряд систематично дискредитує критику через власні медіа.

Нагадаємо, раніше угорський прем’єр назвав перемогу Кароля Навроцького на виборах у Польщі «фантастично гарною». Він пояснив це тим, що нинішній польський уряд є «проукраїнським, пробрюссельським і провоєнним», водночас Навроцький, на його думку, представляє «патріотичний наступ».

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