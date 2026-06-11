Дипломатичний "десант" із Європи: посли трьох країн прибули до РФ на переговори

МЗС Росії / © Associated Press

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Посли Франції, Великої Британії та Німеччини прибули до МЗС Росії на зустріч із заступником очільника відомства Сергія Лаврова.

Про це повідомили російські засоби масової пропаганди.

Посол Франції Ніколя де Рів’єр, посол Великої Британії Найджел Кейсі та посол Німеччини Александер Ламбсдорф 11 червня прибули до Міністерства закордонних справ Росії для зустрічі із заступником очільника відомства.

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Керівники дипломатичних місій зайшли до будівлі російського МЗС, не спілкуючись із пресою. Переговори з ними проведе заступник профільного міністра Михайло Галузін.

Нагадаємо, 10 червня Лавров заявив, що посли Британії, Франції та Німеччини попросили про зустріч у МЗС РФ. Він сказав, що погодився їх «послухати», але назвав прохання дивним на тлі образливих висловлювань європейських лідерів про Росію. Міністр також вкотре звинуватив Захід у руйнуванні європейської системи безпеки та ліквідації договорів про контроль над озброєннями.

За даними Bloomberg, Німеччина, Франція та Британія шукають шляхи залучення Росії до переговорів, аби запобігти новим зимовим атакам на енергетику України. Союзники обговорюють таку можливість з Києвом, проте наголошують, що остаточне рішення залишається за президентом Володимиром Зеленським. Ця ініціатива викликає розбіжності в Європі: критики впевнені, що президент РФ Володимир Путін не готовий до реального діалогу, а Москва не повинна отримувати вигоду від таких переговорів на тлі своїх втрат та економічних проблем.

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