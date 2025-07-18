Дипломатичний ключ до Трампа: як лестощі змінюють зовнішню політику США

Марк Рютте показав світові, як треба розмовляти з Дональдом Трампом, щоб досягти своєї мети / © Associated Press

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Одна з найяскравіших зірок Голлівуду 1930-х років, акторка Мей Вест, відома своїми гострими афоризмами, якось заявила, що «лестощі відкривають усі двері». Ця фраза, яка згодом стала крилатою, яскраво ілюструє поведінку генерального секретаря НАТО Марка Рютте, який показав світові, як потрібно лестити президенту США Дональду Трампу і до яких змін у зовнішній політиці США це може призвести.

Таку думку висловив старший редактор журнала The Cipher Brief Том Нагорскі в авторській статті для Time.

Останнім часом Сполучені Штати не лише оголосили про значні продажі зброї Європі для подальшого постачання Україні, але й висунули жорсткий ультиматум кремлівському диктатору Володимиру Путіну щодо миру в Україні протягом 50 днів, погрожуючи санкціями. Раніше Трамп не робив таких обіцянок Україні та не висував вимог до Кремля.

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Нещодавній саміт НАТО в Гаазі став свідченням неочікуваної підтримки Альянсу з боку Трампа, який раніше його критикував. На думку Нагорскі, причина цих кардинальних змін банальна — достатня порція лестощів на адресу американського президента. Обидва зовнішньополітичні розвороти Трампа пов’язані з діями Рютте.

Майстер-клас Марка Рютте

Марк Рютте, який мав попередній досвід спілкування з Трампом у часи свого прем’єрства у Нідерландах, майстерно «охмурив» Трампа лестощами. Він постійно казав про велику роль Трампа у стимулюванні країн НАТО щодо збільшення оборонних витрат. У березні в Білому домі Рютте наголосив, що країни НАТО прагнуть співпрацювати з Трампом, щоб «оновити Альянс під його керівництвом».

А напередодні червневого саміту НАТО Рютте пішов ще далі. Поки європейські лідери засуджували авіаудари Трампа по Ірану, генсек НАТО схвалив їх. У приватному повідомленні, яке Трамп оприлюднив, Рютте назвав дії Трампа «надзвичайними» та такими, на які «ніхто інший не наважився б», додавши, що це дозволяє усім почуватися безпечніше. Він також зазначив, що Трамп «досягне того, чого жоден американський президент десятиліттями не міг зробити», маючи на увазі збільшення оборонних внесків Європи.

Уроки для Зеленського та прорахунок Путіна

Підхід Рютте, а він, скоріш за все, так і хотів, вплинув на політику США. Після цих подій Трамп, який раніше критикував НАТО, заявив, що в Альянсі до нього ставляться надзвичайно «шанобливо». Він також змінив свою думку про «обдирання» США союзниками, запевнивши, що Америка готова допомагати захищати країни Європи.

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Український президент Володимир Зеленський також засвоїв цей урок. Після попередніх розбіжностей, у березні Зеленський написав Трампу листа, у якому вихваляв його «сильне лідерство» та подякував за постачання Javelin. У повідомленнях Зеленський постійно поєднував похвалу та вдячність із нагадуваннями про дії Кремля.

Натомість Путін, який і сам раніше лестив Трампу, можливо, вирішив, що йому це більше не потрібно. Він спостерігав за напругою між Зеленським та Трампом, приймав дзвінки, давав обіцянки, а потім їх порушував.

І поки Рютте та Зеленський застосовували «дипломатію лестощів», щось непомітно змінилося. Трамп перестав називати Зеленського диктатором, почав хвалити його та українців за «хоробру боротьбу», а Путіна розкритикував за «нісенітниці» та порушені обіцянки.

Сам Марк Рютте заявляє, що хвалити потрібно того, хто на це заслуговує. Він ігнорує критику на адресу свого підходу до Трампа і стверджує, що робить все необхідне для збереження єдності НАТО, в якому США є ключовим союзником.

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«Звичайно, думка Трампа може швидко змінитися, і маятник може хитнутися у зворотний бік. Але наразі очевидно наступне: Україна отримає більше американської зброї, а НАТО матиме потужнішу підтримку з боку Америки, оскільки два світових лідера добре навчилися лестити американському президентові. Як могла б сказати Мей Вест, іноді трохи лестощів може послужити велику службу», — підсумував Том Нагорскі.

Нагадаємо, у Кремлі зробили нову заяву про «ворожість НАТО» до Росії. За словами Пєскова, дії Альянсу «змушують Москву вживати відповідних заходів задля безпеки країни».