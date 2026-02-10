Дипломатичний сюрприз: Берлін відкликає посла з України раніше терміну

Німеччина готує масштабну ротацію дипломатів / © УНІАН

Федеральний уряд Німеччини планує відкликати чинного посла в Україні Гайко Томса, який пропрацював на цій посаді лише один рік. Рішення щодо зміни посла в Україні стало несподіванкою навіть для досвідчених дипломатів.

Про деталі кадрових рішень, ініційованих міністром закордонних справ Німеччини Йоганном Вадефулем, повідомляє Spiegel.

Інтрига з Києвом

Переведення Гайко Томса до Мадрида видання називає «доволі несподіваним». Дипломат очолив посольство у Києві лише влітку минулого року, змінивши Мартіна Єгера, який перейшов на роботу до розвідки (BND). Зазвичай каденція посла триває довше, особливо в країні, що перебуває у стані війни.

Найбільше запитань викликає той факт, що наступника Томса наразі не визначено. Якщо кандидатури нових послів у Москві, Пекіні та Тель-Авіві уряд ФРН планує затвердити вже цієї середи, то питання очільника дипмісії в Україні поки що залишається відкритим і не винесене на розгляд кабінету міністрів.

Велика шахівниця: Москва, Пекін, Тель-Авів

Окрім українського напрямку, Берлін змінює фігури на інших стратегічних посадах:

Олександр Ламбсдорфф залишає посаду посла в Москві та переїжджає до Тель-Авіва.

Клеменс фон Гьотце , який зараз працює в Мексиці, стане новим послом у Росії.

Філіп Аккерман переїде з Нью-Делі до Пекіна.

Патрісія Флор вирушить до Бразиліа.

Процедура призначення передбачає, що після затвердження урядом Німеччина має отримати згоду від приймаючих країн, після чого нові посли вручать вірчі грамоти главам держав. Тож офіційне оголошення прізвищ відбудеться лише після завершення всіх формальностей.

Нагадаємо, ЄС готує власний канал зв’язку з Кремлем. Брюссель прагне перехопити ініціативу в мирному врегулюванні війни в Україні, щоб не допустити одноосібного диктування умов з боку Вашингтона. На роль головного переговорника з очільником Кремля Путіним претендують Александер Стубб і Маріо Драґі.