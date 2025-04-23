Дипломатичний скандал у Німеччині: послу РФ заборонили з’являтись на урочистостях 9 травня

Послу РФ у Німеччині заборонили брати участь в урочистостях 9 травня / © pixabay.com

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У німецькому місті Бранденбург не вщухає дипломатичний скандал після того, як запрошення послів РФ та Білорусі на урочистості 9 травня були скасовані німецьким урядом. Попри заборону російський посол Сергій Нечаєв заявив, що приїде на святкування 80-ї річниці закінчення Другої світової війни. У відповідь директор меморіалу Аксель Дреколь пригрозив, що Нечаєву доведеться спілкуватись з поліцією, якщо він наблизиться до місця проведення заходу.

Про це пише Bild.

За словами Дреколя, Німеччина не запрошує дипломатичних представників РФ на жодні урочистості після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України у лютому 2022 року.

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«Якщо посол все ж з’явиться, буде вжито заходів відповідно до внутрішніх правил, що будуть координуватися з силами безпеки», — запевнив він.

Підставою для погроз з боку Дреколя стала заява Нечаєва, що Росія нібито «не потребує спеціального запрошення, щоб вшанувати пам’ять радянських визволителів і жертв нацизму». Прем’єр-міністр землі Бранденбург Дітмар Войдке підтримав позицію Дреколя та назвав участь представників країни-агресорки в урочистостях неприпустимою.

Сам Нечаєв ймовірно має намір ескалувати скандал. Минулого тижня він разом з послом Білорусі без запрошення приїхав до меморіалу «Зеєловські висоти» з охороною та вінком з російською символікою.

В МЗС Німеччини звернулись до організаторів святкувань 9 травня і закликали вжити необхідних заходів, щоб не допустити участі представників Росії та Білорусі в урочистостях.

Водночас посол України в Німеччині Олексій Макеєв привітав рішення Бундестагу не запрошувати російських та білоруських дипломатів на спеціальне засідання з нагоди 80-річчя закінчення Другої світової війни.

Нагадаємо, у Києві 9 травня зберуться міністри закордонних справ країн ЄС. Таким чином європейські дипломати продемонструють солідарність з Україною та протиставлять свій візит путінському параду в Москві.