Володимир Зеленський і Володимир Путін / © ТСН

Реклама

Президент України Володимир Зеленський опублікував відвертого листа до президента Росії Володимира Путіна, поєднавши заклик до мирних переговорів з насмішками над віком диктатора. Цей крок може бути спробою вплинути і на президента США Дональда Трампа, щоб або активізувати переговорний процес, або послабити позиції Путіна.

Про це йдеться у статті The New York Times.

Лист Зеленського до Путіна — який його зміст

На тлі серії українських ударів безпілотниками по території Росії та останніх змін ситуації на фронті на користь України Зеленський оприлюднив відкритий лист, адресований Путіну. У зверненні український лідер запропонував повернутися до мирного діалогу. Водночас у тексті містилася критика на адресу російського керівництва — зокрема щодо воєнних невдач, економічних труднощів та посилення залежності Росії від Китаю. Окремо було порушено й тему віку Путіна.

Реклама

Від початку повномасштабної війни Зеленський неодноразово звертався у своїх відеозаявах як до Путіна, так і до росіян. Серед них — і звернення у перший день вторгнення Росії 2022 року. Нинішній лист став одним із найрізкіших його публічних послань на адресу очільника Кремля.

Президент України звернув увагу на те, що майже половина 26-річного періоду перебування Путіна при владі припала на війну проти України. Також Зеленський заявив про готовність до припинення вогню, якщо на це буде воля російської сторони.

Крім того, він повідомив, що готовий до прямих переговорів поза межами переговорного процесу, який просуває адміністрація президента США Дональда Трампа. Цей процес фактично втратив динаміку після початку американо-ізраїльського конфлікту з Іраном у лютому.

Український президент також запропонував залучити до процесу європейські країни та організувати зустріч на рівні лідерів у Швейцарії, Туреччині або одній із арабських держав. Подібні ініціативи щодо особистої зустрічі з Путіним він озвучував і раніше, однак результатів вони не дали.

Реклама

Лист Зеленського був розрахований і на Трампа

Попри те, що лист був адресований Путіну, його зміст, імовірно, був розрахований і на реакцію Трампа. Водночас залишалося відкритим питання: чи мав на меті Зеленський активізувати переговорний процес, чи скоріше послабити позиції потенційного співрозмовника.

У тексті пропозиція щодо мирних переговорів супроводжувалася критичними зауваженнями щодо російського диктатора, який, за змістом звернення, не здатний повною мірою захистити навіть Москву чи Санкт-Петербург від країни, проти якої розпочав війну з розрахунком на швидкий результат.

«Після 26 років при владі вік починає даватися взнаки», — написав Зеленський Путіну, якому нині 73 роки.

Раніше український президент, який молодший за російського лідера на 25 років, уже порушував тему віку Путіна, ставлячи під сумнів стабільність російської системи одноосібного правління.

Реклама

Ще у листі згадувалися повідомлення про зростання невдоволення в Росії через дефіцит пального після атак на НПЗ, а також через інфляцію та втому населення від війни.

На думку більшості незалежних експертів, які аналізують російську політичну систему, Путін наразі не має серйозної вразливості перед потенційними внутрішніми потрясіннями.

Реакція Кремля на лист Зеленського до Путіна

5 червня речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив російським медіа, що Путіна ознайомили зі змістом листа Зеленського, однак утримався від будь-яких додаткових коментарів.

Представники прокремлівського середовища сприйняли звернення українського президента негативно, назвавши його грубим та провокаційним.

Реклама

Сергій Марков — аналітик, відомий підтримкою Путіна та позиціями, близькими до Кремля, — заявив, що Зеленський нібито образив президента РФ та намагався «розпалити розкол у російському суспільстві». Марков також зазначив, що не очікує від Кремля будь-якої змістовної реакції через «насмішкуватий характер» цього звернення.

Значення листа Зеленського до Путіна

Лист був оприлюднений через день після дронової атаки на нафтобазу неподалік Санкт-Петербурга, а також напередодні запланованого виступу Путіна на економічному форумі поблизу цього міста. Після удару над дорогою, яка веде до місця проведення заходу, піднялася велика хмара густого чорного диму.

Ймовірно, лист мав не лише політичне, а й інформаційне значення — зокрема як спосіб привернути увагу до удару українських дронів по Санкт-Петербургу. Варто зазначити, що ще до цієї атаки Путін у травні вже скоротив масштаб святкування дня перемоги в Москві через ризик нових українських ударів.

«Тепер ми всі можемо бачити, що росіянам нарешті стає дедалі менш комфортно з цією реальністю», — написав Зеленський.

Реклама

Говорячи про можливість завершення війни, президент України закликав до прямого переговорного процесу, який би відбувався окремо від ініціатив адміністрації президента США. Під час передвиборчої кампанії Трамп заявляв, що зможе завершити війну за один день, однак переговорний процес триває вже понад рік.

Також Зеленський заявив, що Сполучені Штати не реалізували того, що, на його думку, мало стати результатом певних домовленостей між Трампом і Путіним.

«Ми чули, що вам в Алясці пообіцяли вирішення певних питань щодо України та Європи», — написав Зеленський, згадуючи саміт в Анкориджі минулого літа.

Російська сторона раніше стверджувала, що Трамп нібито погоджувався на передавання частини українських територій в обмін на мир, однак Україна на це не пішла.

Реклама

«Ви самі можете переконатися, що українські та європейські питання не вирішуються в Анкориджі», — написав Зеленський.

Яких саме результатів може досягти український президент, поєднуючи жорстку риторику із закликами до миру, поки що залишається відкритим питанням.

Лист разом із резонансною атакою дронів може зміцнити настрої всередині України. Водночас це може стати сигналом для Трампа про можливе послаблення позицій Путіна або ж вплинути на внутрішню ситуацію в Росії, посиливши наявні суперечності.

Водночас в Україні вважають, що можливості Росії для нових ракетних ударів у відповідь вже значною мірою вичерпані.

Реклама

Лист Зеленського до Путіна — останні новини

Нагадаємо, 5 червня у Кремлі вдруге відреагували на заклик Зеленського завершити війну, заявивши, що лист «взяли до уваги», проте продовжили звинувачувати Київ у небажанні миру. Речник президента РФ Дмитро Пєсков цинічно зазначив, що Україна має «виконати домашню роботу» для відновлення переговорів, і додав, що офіційні канали зв’язку між країнами відсутні.

Трамп позитивно оцінив пропозицію Зеленського провести прямі переговори з Путіним. Президент США схвалив ідею такої зустрічі, назвавши її «чудовою», і наголосив, що лідерам обох країн доведеться піти на компроміси, до яких, за його словами, доклали зусиль і в Білому домі. Трамп також підкреслив важливість американської військової допомоги, зазначивши, що без неї Україна не змогла б продовжувати боротьбу.

Новини партнерів