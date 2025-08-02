Директор НАБУ Кривонос заперечив втручання генпрокурора Кравченка у справи Бюро

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Про це повідомив директор НАБУ Семен Кривонос у коментарі "Суспільному".

Таке право генпрокурор мав з 22 до 31 липня, коли незалежність НАБУ було відновлено.

"Він не витребовував справи, він їх не вивчав, він не визначав підслідність наших справ за іншими правоохоронними органами, тобто жодного втручання в цій частині не сталося", — сказав Кривонос.

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Кривонос наголосив на тому, що після ухвалення закону №13533 керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Андрій Клименко знову може повідомляти про підозру всім топпосадовцям.

Згідно з новим законом, працівники НАБУ та інших правоохоронних органів, які мають доступ до державної таємниці, мають пройти дві перевірки. Першу раз на два роки має проводити підрозділ внутрішнього контролю НАБУ з обов’язковим використанням поліграфа. Другу перевірку протягом пів року має провести СБУ без обов’язкового поліграфа.

“Це нормальна для нас практика. Наш підрозділ внутрішнього контролю проводить багато поліграфічних досліджень. Єдина проблема, яку зараз нам потрібно вирішити — це добрати у штат додаткових поліграфологів”, — сказав Кривонос.

22 липня Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №12414, що обмежував незалежність антикорупційних органів. Президент підписав його того ж дня. Це стало тригером глибокої політичної та суспільної кризи — з протестами та жорсткою реакцією з боку західних партнерів. Після цього Зеленський зареєстрував проєкт закону №13533 новий законопроєкт про незалежність антикорупційних органів, який депутати проголосували за основу та в цілому, як це рекомендував зробити профільний комітет ВРУ та наполягав директор Бюро Семен Кривонос. Того ж дня Зеленський підписав цей законопроєкт.

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