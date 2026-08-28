Директор ЦРУ не погрожував РФ наслідками за продовження війни — The New York Times

Джон Реткліфф / © Associated Press

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Директор Центрального розвідувального управління США (ЦРУ) Джон Реткліфф таємно прилітав до Москви, щоб показати невтішну оцінку перебігу російського вторгнення до України. Він закликав Кремль піти на мирну угоду з Україною, перш ніж російське військове та економічне становище погіршиться.

Про це пише видання The New York Times.

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«Реткліфф особисто зустрівся з головою російської ФСБ Росії Александром Бортниковим, щоб передати йому попередження, проте не погрожував наслідками для Росії у випадку, якщо диктатор Володимир Путін вирішить продовжувати бойові дії», — зазначають журналісти.

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Реткліфф сказав Бортнікову, що, на його думку, Москві час розпочати серйозні переговори щодо припинення війни.

Візит директора ЦРУ до Москви — що відомо

25 серпня стало відомо, що до Москви таємно прибув директор ЦРУ Джон Реткліфф. Того ж дня ЗМІ повідомили, що США попросили Україну утриматися від ударів по Москві, Петербургу та півночі Росії на час перебування делегації. Видання WSJ припустило, що Реткліфф міг приїхати до Москви з попередженням для Путіна на тлі розвідданих про підготовку Росією мобілізації та можливу перевірку рішучості НАТО.

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що війна в Україні не була головною темою під час візиту директора ЦРУ до Москви.

«Там основні тематики — взаємовідносини між двома країнами», — сказав Буданов.

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У Кремлі заявили, що директор ЦРУ мав контакти з російськими спецслужбами і не планував зустрічатися з Путіним.

ЦРУ давно підтримує канали зв’язку з ФСБ та Службою зовнішньої розвідки Росії (СЗР) — ці розвідувальні канали діють паралельно до окремих каналів з російськими посадовцями, якими опікуються спецпредставник Трампа Стівен Віткофф та зять президента Джаред Кушнер.

Деякі посадовці висловили сподівання, що Путін, сам колишній офіцер розвідки, сприйме повідомлення від директора ЦРУ як більш термінове й достовірне, ніж комунікацію звичайними дипломатичними каналами.

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