Дивна міміка і "шкільні штани": поведінка і вигляд Путіна викликали запитання в іноземних ЗМІ (фото)

Прабово Субіанто і Володимир Путін на зустрічі у Кремлі / © Associated Press

Президент Росії Володимир Путін продемонстрував нетипову емоційність та дивний вибір гардеробу на зустрічі з президентом Індонезії та міністром оборони Прабово Субіанто. Міміка та надто короткі штани диктатора стали головною темою обговорень у мережі.

Про це пише Daily Star.

Путін опинився в центрі уваги через незвичну поведінку під час дипломатичної зустрічі в Кремлі — його навіть порівняли з «людським емодзі». Додатковий інтерес викликав і зовнішній вигляд диктатора, зокрема невдало підібрані короткі штани.

Російський президент, який зазвичай демонструє стриманість і суворість, цього разу поводився значно емоційніше під час переговорів з Субіанто, зробивши зустріч не лише важливою політично, а й доволі незвичною з візуального погляду.

Переговори відбувалися в розкішному залі Кремля із позолоченим інтер’єром. Путін активно змінював міміку — від виразних гримас і напружених поглядів до широкої «беззубої» усмішки. Така поведінка вже не вперше привертає увагу, адже помітно відрізняється від його звичної манери кількарічної давнини.

Окремо обговорюють і одяг господаря Кремля. За словами спостерігачів, штани були занадто короткими й вузькими, через що під час сидіння відкривали щиколотки. Такий «шкільний» стиль різко контрастував із класичними діловими костюмами представників індонезійської делегації.

Це має вигляд чергової зміни іміджу, адже раніше Путін ретельно підтримував образ стриманого та бездоганно вдягненого політика.

Деталі зустрічі Путіна та Субіанто

Попри активні обговорення зовнішності, офіційна частина зустрічі була присвячена розвитку співпраці між Москвою та Джакартою. Згідно з повідомленням Кремля, сторони говорили про широкий спектр питань — від торгівлі до енергетики та продовольчої безпеки.

Путін підкреслив «традиційно дружні» відносини між державами, назвавши Індонезію важливим партнером у регіоні. Субіанто, зі свого боку, заявив про намір продовжити курс співпраці, започаткований його попередником Джоко Відодо, особливо в галузях ядерної енергетики та оборони.

Поєднання серйозних політичних тем із незвичною поведінкою російського президента дедалі частіше стає характерною рисою його міжнародних зустрічей. Попри спроби Кремля демонструвати «звичайний робочий процес», емоційність і дивні деталі образу Путіна створюють додатковий, несподіване інформаційне тло.

Схоже, наразі він не проти такого образу «людського емодзі», додаючи навіть до найофіційніших переговорів елемент своєрідного візуального театру.

Поведінка і стан здоров’я Путіна

Нагадаємо, торік психологиня Олена Шершньова зазначила, що в риториці Путіна з’явилися нетипові кривляння та невпевнений гумор, які свідчать про його страх і використання психологічних захисних реакцій. Замість колишньої стриманості диктатор тепер вдається до гримас і клоунади, намагаючись приховати внутрішню напруженість. Експертка підкреслила, що така поведінка разом із параноїдальним прагненням ховатися в бункерах та використанням жартів під час важливих зустрічей прямо вказує на невпевненість та спроби знизити емоційний тиск через відчуття загрози.

У березні цього року стався інцидент із відео привітання Путіна, на якому у президента РФ стався тривалий напад кашлю. Ролик випадково з’явився в офіційних ресурсах Кремля, але був оперативно видалений, що аналітики розцінюють як серйозний провал іміджу або навіть ознаку внутрішнього саботажу в оточенні диктатора. Цей випадок знову спровокував обговорення проблем зі здоров’ям 73-річного Путіна, якому на основі регулярних симптомів, як-от тремтіння кінцівок та шкутильгання, експерти та розвідники приписують прогресувальну хворобу Паркінсона.