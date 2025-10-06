Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Поведінка президента США Дональда Трампа останнім часом набула дивного характеру, викликаючи занепокоєння як у його країні, так і за її межами. Політик поширює створені штучним інтелектом фейкові відеопро конспірологічні «медліжка» та робить плутані заяви, що ставить під питання його ментальний стан.

Про це йдеться у статті The Guardian.

Дивна поведінка Трампа в Інтернеті

Останнім часом Трамп поводиться дедалі дивніше — особливо в Інтернеті. Минулого тижня, коли у США загострилася ситуація навколо можливого урядового шатдауну, президент опублікував створене ШІ відео, на якому перший темношкірий лідер демократичної меншості в Палаті представників Гакім Джеффріс зображений у сомбреро та з великими вусами під музику маріачі.

Латиноамериканські організації розкритикували публікацію, назвавши її «расистською», «небезпечною» та «огидною». Проте Трамп не відступив — він оприлюднив нове відео, де сам з’являється у сомбреро, граючи на гітарі на тлі зображення Джеффріса.

Цей випадок не був поодиноким. Минулого вікенду президент США у своїй соцмережі Truth Social поширив створене за допомогою ШІ фейкове відео, яке рекламувало «лікарні з медичними ліжками» («med bed hospitals»). Подібні пости він робив і раніше, однак цього разу на відео фігурував штучно створений образ самого Трампа, який начебто виступає із заявою.

«Кожен американець незабаром отримає власну медичну картку med bed. Вона гарантує доступ до наших нових лікарень, очолюваних найкращими лікарями країни, оснащених найсучаснішими технологіями у світі», — говорить на відео ШІ-версія президента США, сидячи, схоже, в Овальному кабінеті.

Теорія про med beds належить до праворадикальних конспірологічних вигадок: її прихильники вірять, що уряд чи багатії нібито мають технологію «диво-ліжок», які лікують будь-які хвороби, але приховують її від суспільства.

Після появи відео у багатьох виникло запитання: чи справді 79-річний Трамп вірить, що це справжній запис? Чи вважає, що він особисто виступав із промовою про «лікарні з медичними ліжками» у Білому домі? І чи переконаний, що уряд розішле «медичні картки» кожному американцеві?

Що кажуть у Білому домі про поведінку Трампа?

Зрештою, пост було видалено, але ситуація залишилася загадковою. Коментарі Білого дому теж не додали ясності.

«Я думаю, президент побачив це відео, опублікував його, а потім прибрав. Він має на це право. Це його соцмережа. Він надзвичайно відкритий, як ви знаєте. Ви чуєте його напряму. Він любить ділитися мемами, відео, репостами інших користувачів. І, на мою думку, це освіжаюче — мати президента, який настільки відвертий і чесний», — сказала прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт.

Втім, її слова не пояснили, чому Трамп вирішив поширити підроблене відео. Це лише один із численних прикладів його непослідовної поведінки, що викликає запитання про ментальний стан політика — подібні до тих, які раніше порушували щодо попереднього президента США Джо Байдена.

Під час недавнього виступу у Білому домі Трамп заявив, всупереч науковим фактам, що вживання парацетамолу (Tylenol) під час вагітності нібито може викликати аутизм, і додав, що існують «певні елементи геніальності, які можна передати немовляті».

Оголошуючи про виділення 13 грантів на дослідження аутизму, президент США висловився заплутано:

«Вони мають діяти швидко. Коли альтернатива — це що нічого поганого не станеться, робімо це зараз. Я щойно сказав Боббі [міністру охорони здоров’я Роберту Ф. Кеннеді-молодшому] і команді — робімо це зараз. Нічого поганого не станеться, може статися лише добре».

Тижнем раніше, на спільній пресконференції з британським прем’єром Кіром Стармером, Трамп переплутав Албанію з Вірменією, обговорюючи мирну угоду між Вірменією та Азербайджаном — ту ж саму помилку він повторив і під час ефіру на Fox News.

У неділю американський лідер написав у Truth Social, що отримав доповідь про стрілянину в мормонській церкві у Мічигані, де загинули четверо осіб.

«Адміністрація Трампа інформуватиме громадськість, як завжди», — зазначив він.

Проте наступний допис президента був зовсім про інше — через кілька годин Трамп поділився відео із золотими прикрасами та оздобленням.

«Деякі з найкращих зразків 24-каратного золота, використаних в Овальному кабінеті та залі засідань Білого дому. Іноземні лідери та всі інші „втрачають дар мови“, коли бачать цю красу. Найкращий Овальний кабінет в історії — за виглядом і успіхом!!! Президент DJT», — йшлося у заяві Трампа.

Про трагедію у Мічигані президент того дня більше не згадав, зате поскаржився на нові правила НФЛ щодо початкового удару.

Трамп повожиться дивно не лише в Мережі

Втім, дивні прояви спостерігаються не лише в Мережі. Минулого вівторка Трамп зібрав у Вірджинії нараду з вищим військовим керівництвом, де, звучачи втомлено, хвалився «успіхами» та згадував про бомбардування іранського ядерного об’єкта — дії, які, можливо, порушили міжнародне право.

«Америка знову користується повагою. За Байдена нас не поважали. Вони дивилися, як він падає зі сходів щодня. Я казав: це не наш президент. Я дуже обережний, коли йду сходами. Ніхто не має встановлювати рекорд, просто не падайте. Кілька наших президентів падали — і це стало частиною їхньої спадщини», — висловився Трамп.

Далі він провів дивне порівняння з 44-м президентом США Бараком Обамою.

«Я не поважав його як президента, але він так легко бігав сходами — да-да-да-да-да, боп-боп-боп, — не тримаючись за поручень. Це круто, але я так не хочу. Бо достатньо раз упасти — і все», — сказав американський лідер.

Під час тієї ж промови Трамп заявив, що такі міста, як Сан-Франциско, Чикаго, Нью-Йорк і Лос-Анджелес, є «дуже небезпечними місцями» і що він «виправить їх одне за одним». Також президент розповів, що запропонував міністру оборони Піту Гегсету використовувати ці міста як «тренувальні полігони для армії».

Ця заява викликала гостру реакцію, зокрема серед колишніх військових.

«Це була одна з найбільш химерних і тривожних подій, які я коли-небудь бачив. Президент звучав незібрано, виснажено, фанатично партійно, місцями просто безглуздо. Його промова була плутаною, він не міг зосередитись», — прокоментував генерал у відставці Баррі Маккафрі.

Трамп «втрачає зв’язок з реальністю»

Промова Трампа спонукала конгресвумен-демократку Мадлен Дін із Пенсильванії звернутися до спікера Палати представників республіканця Майка Джонсона.

«Президент втрачає зв’язок із реальністю. Він хворий», — сказала Дін Джонсону, що зафіксували журналісти.

«Ну, на вашому боці теж таких вистачає», — відповів Джонсон.

Нагадаємо, у квітні Білий дім оприлюднив результати медогляду Трампа. Лікар заявив, що той «повністю придатний» до виконання обов’язків головнокомандувача. Зокрема, політик успішно пройшов когнітивний тест, а результати скринінгу на депресію/тривожність і рівень холестерину — у нормі.