Політика
3110
2 хв

"Дивовижно": Трамп зробив нову заяву про Путіна, Зеленського і мир

За словами Дональда Трампа, ситуація «дивовижна», оскільки прагнення України та Росії до миру постійно змінюється.

Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Президент США Дональд Трамп зробив нову заяву про проблему в досягненні миру в Україні, згадавши російського диктатора Володимира Путіна та українського лідера Володимира Зеленського.

Про це очільник Білого дому висловився у ефірі телеканалу Fox News.

Так, за словами Трампа, президент України наразі прагне миру, а от бажання очільника Кремля — під питанням.

«Це дивовижно. Коли Путін хотів це зробити — Зеленський не хотів. Коли Зеленський хотів — не хотів Путін. Тепер Зеленський хоче це зробити, а Путін — під питанням«, — висловився Трамп.

«Але нам так чи інакше доведеться ухвалити рішення», — додав він.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що війна в Україні виявилася «дуже складною» для врегулювання. Президент США сказав, що основною перешкодою для миру начебто є особиста «ненависть» між Зеленським та Путіним.Трамп стверджує, що він «чудово ладнає» з президентом РФ і міг би закінчити війну «дуже швидко», проте «пролита кров і ненависть» ускладнюють переговори.

До слова, 12 вересня міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що мирні переговори між Росією та Україною повинні відновитися з того місця, де вони зупинилися. За словами міністра, «ця війна має негайно припинитися».

Цього ж дня речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Москва нібито готова надалі продовжувати мирні переговори щодо Україні. Водночас він сказав, що взаємодія переговорних груп обох держави опинилася на паузі.

3110
