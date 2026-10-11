Дизель тут ні до чого: Портников пояснив, що насправді стоїть за угодою Трампа з Путіним

Путін та Дональд Трамп / © Associated Press

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Американський ринок не потребує додаткових обсягів російського дизельного пального, а його постачання навряд чи призведе до помітного зниження цін на заправках.

Про це в етері Еспресо заявив журналіст Віталій Портников.

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За його словами, Сполучені Штати щомісяця постачають на світовий ринок близько 6 млн тонн дизельного пального. До українських ударів по російських нафтопереробних заводах Росія експортувала приблизно 3 млн тонн на місяць.

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Тому, як пояснив журналіст, американський ринок не відчуває потреби в додаткових обсягах російського дизеля. Навіть постачання сотень тисяч тонн не матиме істотного впливу на вартість пального.

Портников наголосив, що ціни на дизель передусім визначаються вартістю нафти та загальною ситуацією на світовому енергетичному ринку. Важливим чинником залишаються й ризики для судноплавства через Ормузьку протоку, які підвищують витрати на транспортування та страхування танкерів.

«Ціна дизеля не залежить від того, російський він чи американський. Весь дизель однаковий. Він приїде на заправку, де йому встановлять ту ціну, яку коштує дизель. На ньому не написано, що цей дизель зробив Путін, а цей — Трамп», — зазначив журналіст.

Водночас Портников звернув увагу на інший аспект рішення Вашингтона — тимчасове послаблення санкційних обмежень щодо російського дизельного пального. На його думку, це може створити для Кремля умови для збільшення експорту в наступні місяці, якщо Росії вдасться відновити роботу пошкоджених нафтопереробних заводів.

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Журналіст припустив, що Путін може розраховувати на сприятливіші умови для майбутнього продажу пального. Для цього Росії необхідно відновити виробничі потужності, а Україні — припинити удари по російських нафтопереробних підприємствах.

Якщо такий сценарій реалізується, Москва зможе наростити обсяги експорту та отримувати додаткові доходи.

«Можливо, Путін сподівається, що Трамп примусить Україну не бити по нафтопереробних заводах Росії. Він їх відремонтує і зможе взимку налагодити продаж більшої кількості пального та заробити більше грошей у майбутньому», — сказав Портников.

Крім економічних чинників, рішення американського президента може мати й внутрішньополітичне підґрунтя. За оцінкою журналіста, Трамп прагне показати виборцям, що працює над зниженням цін на пальне напередодні проміжних виборів у США.

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Однак домовленості щодо постачання російського дизеля, на думку Портникова, не усувають основних причин високих цін на нафту, а отже, не гарантують здешевлення пального для американських споживачів.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що звертався до президента України Володимира Зеленського із закликом утриматися від атак на інфраструктуру виробництва та переробки дизельного пального.

Ми раніше інформували, що Дональд Трамп висловив чергові критичні зауваження щодо дій українського керівництва та заявив, що президент України Володимир Зеленський нібито мав можливість припинити бойові дії раніше.

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