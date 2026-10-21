Дизель замість миру: Путін на зустрічі з Віткоффом заговорив про угоди зі США

Стів Віткофф і Володимир Путін / © Associated Press

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Російський диктатор Володимир Путін під час зустрічі зі спецпосланцем США Стівом Віткоффом втішено взявся обговорювати відновлення економічних контактів із Вашингтоном, постачання дизелю та добрив.

Про це російський «фюрер» заявив під час переговорів, повідомляють росЗМІ.

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Очільник Кремля цинічно просуває тему «розвитку взаємовигідної торгівлі» зі США на тлі війни, яку РФ п’ятий рік веде в Україні.

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Путін заявив, що Москва й Вашингтон вже готуються до «негайного» відправлення кількох танкерів із дизельним пальним. За його словами, перші судна вантажопідйомністю 40 тисяч тонн мають вирушити «протягом двох-трьох днів».

«Інші підуть один за одним. Нам потрібно лише забезпечити наявність фінансових механізмів, щоб усе працювало», — нахабно додав господар Кремля.

Крім того, російський диктатор запропонував постачати Штатам мінеральні добрива у великих обсягах. Він також похвалився, що після оголошення про постачання російського дизелю до США світові ціни на це пальне знизилися на 5–6%.

Поступки Трампа Путіну — що відомо

Президент США різко змінив підхід до війни Росії проти України: послабив обмеження на імпорт російського дизельного пального, почав тиснути на Київ через удари по російських НПЗ і посилив критику українського керівництва.

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Окрім того, Трамп підписав указ про реалізацію Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026 (закон Грема — ред.), яким скасував застосування частини санкцій, обмежень і тарифів, передбачених цим законом щодо Росії. Послаблення також стосуються обмежень щодо російських банків, державних підприємств, чиновників, інвестицій тощо.

Ба більше — адміністрація Білого дому йде на ще одну шокувальну поступку - хоче повернути до легального флоту десятки або навіть сотні суден, які нині перебувають під санкціями.

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