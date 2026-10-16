Володимир Путін, Дональд Трамп, Володимир Зеленський / © ТСН.ua

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Обіцяний президентом США Дональдом Трампом швидкий мир в Україні відкладається на невизначений термін. Його спроба знизити ціни на пальне у США за рахунок скасування санкцій проти російського дизеля призвела до глибокої кризи між Вашингтоном і Києвом. Президент України Володимир Зеленський відмовився виконувати прохання Білого дому та відновлює удари по російських НПЗ, водночас російський диктатор Володимир Путін зірвав домовленості про припинення вогню.

Про це йдеться у статті The New York Times.

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Трамп ще більше ускладнив свої зусилля щодо досягнення миру в Україні

Під час президентської кампанії 2024 року Трамп обіцяв американцям зниження цін і швидке закінчення війни в Україні. Через два роки жодної з цих цілей досягти не вдалося. Ба більше, намагаючись здешевити пальне напередодні проміжних виборів, президент США, схоже, ще більше ускладнив власні зусилля щодо досягнення миру в Україні.

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Відносини Трампа з Зеленським і без того залишалися напруженими після рішення США минулого тижня послабити санкції щодо російського дизеля. У четвер ситуація загострилася: український лідер заявив, що не погодиться на прохання Вашингтона припинити удари по російських нафтопереробних заводах. Водночас Путін не погодився на вимогу Трампа щодо припинення вогню. На цьому тлі перспектива закінчення війни, навпаки, стала ще менш очевидною.

На думку авторів статті, суперечка з Зеленським і подальше загострення війни створили для Білого дому додаткові проблеми. Вони також вкотре продемонстрували прихильність Трампа до Росії та його нездатність покласти край найбільшій війні в Європі за кілька поколінь.

Наразі невідомо, чи пішла Росія на якісь поступки в обмін на рішення Трампа скасувати санкції щодо дизеля. Водночас цей крок наразі не призвів до зниження цін на американських заправках. За даними AAA, у четвер середня вартість дизельного пального у США становила близько 6,32 дол. за галон, водночас тижнем раніше вона була на рівні 6,29 дол.

У Білому домі, схоже, розраховують, що виборців більше хвилюють спроби Трампа знизити ціни, ніж ситуація в Україні. Там також, імовірно, вважають, що американці вже звикли до поблажливого ставлення президента США до Путіна.

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Дизельна угода Трампа з Путіним викликала невдоволення у США

Угода щодо дизеля уже стала одним з аргументів Трампа у спробах допомогти республіканцям зберегти контроль над Конгресом після виборів 3 листопада.

На нещодавньому мітингу в Сиракузах, штат Нью-Йорк, президент США назвав домовленість доказом того, що він працює над здешевленням бензину.

«Росія погодилася відправити нам мільйони й мільйони барелів нафти та дизельного пального. Це те, що нам справді потрібно», — заявив він.

Представники американської адміністрації пояснювали, що домовленості з Росією можуть сприяти встановленню миру в Україні. На їхню думку, це мало б продемонструвати Путіну та його прихильникам жорсткої лінії, що після закінчення війни Москва може розраховувати на міцні відносини зі Сполученими Штатами.

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Водночас дизельна угода Трампа з Путіним викликала різку реакцію серед демократів і навіть частини республіканців. Багато хто назвав її найочевиднішим проросійським кроком адміністрації на той момент. Водночас попри численні доброзичливі заяви Трампа на адресу Путіна, його адміністрація продовжувала реалізовувати значну частину політики часів президента Джо Байдена щодо підтримки України.

«Нам потрібно знизити ціни на дизельне пальне, але я не думаю, що для цього нам потрібно укладати угоду з Росією», — заявила кандидатка від Республіканської партії до Сенату від штату Айова Ешлі Гінсон.

Цього тижня двопартійна група сенаторів закликала Трампа переглянути рішення про послаблення санкцій щодо дизеля. Вони назвали домовленість «подарунком нашому супротивникові».

Консервативна діячка та прихильниця підтримки України Меган Моббс охарактеризувала намір президента США надати Росії економічні стимули як «дуже схожий на політику Обами 2.0». Для Вашингтона це є особливо гострою критикою Трампа, зважаючи на ставлення нинішньої адміністрації до колишнього президента Барака Обами.

«Путін виставив його посміховиськом. Я не знаю, що могло б бути більшою демонстрацією зневаги», — заявила вона, маючи на увазі майже негайне порушення Росією «енергетичного перемир’я», про яке Трамп оголосив минулими вихідними.

Моббс та інші співрозмовники NYT зазначили, що ця суперечка навряд чи матиме значний вплив на проміжні вибори, оскільки американські виборці насамперед зосереджені на економічних питаннях. За їхніми словами, дедалі більше невдоволення серед американців, які стикаються зі зростанням цін на пальне, пов’язане саме з війною в Ірані, а не з війною в Україні.

Водночас результати опитувань свідчать, що прихильне ставлення Трампа до Путіна суперечить настроям американського суспільства, зокрема й серед республіканців. У березні дослідницький центр Pew Research Center з’ясував, що 83% американців мають негативне ставлення до Росії. Серед республіканців цей показник такий самий.

Водночас Трамп може розраховувати на те, що Росія втратила частину позицій у переліку проблем, які найбільше хвилюють американських виборців. За даними опитування Чиказької ради з глобальних питань, проведеного в липні, лише 42% американців назвали територіальні амбіції Росії «критичною загрозою». Для порівняння, два роки тому так вважали 50% респондентів, а після початку повномасштабного вторгнення РФ 2022 року — 67%.

«Я думаю, що громадськість не зосереджена на Україні. Просто відбувається так багато всього іншого». — сказав експерт із питань зовнішньої політики та громадської думки аналітичного центру German Marshall Fund Брюс Стокс.

Протистояння між Трампом і Зеленським

Протистояння між Трампом і Зеленським за останній тиждень перетворилося на найгострішу кризу у відносинах Вашингтона та Києва після публічної суперечки президентів в Овальному кабінеті в лютому 2025 року.

Україна та її партнери докладали значних зусиль, щоб заручитися підтримкою американського лідера. Зокрема, Київ встановлював контакти з MAGA-інфлюенсерами, а також уклав зі США угоду про участь американської сторони в розробці українських мінеральних ресурсів.

Часом Трамп, схоже, позитивно оцінював Зеленського та стійкість України. У червні він назвав українського президента «мужнім» і таким, що бореться разом із «великими людьми». Однак улітку, на тлі зростання цін на пальне і наближення проміжних виборів, очільник Білого дому та представники його адміністрації дедалі більше переймалися тим, як війна впливає на вартість енергоносіїв.

31 липня віцепрезидент США Джей Ді Венс провів телефонну розмову з Зеленським. Як повідомили в Офісі президента України, під час неї сторони «обговорили наслідки війни Росії для світових ринків».

Удари по російських НПЗ та відмова Путіна від «енергетичного перемир’я»

За словами джерела, обізнаного з відповідними переговорами, протягом останніх місяців ключові представники Трампа щодо війни в Україні — Стів Віткофф, Джаред Кушнер і Джей Ді Венс — неодноразово закликали Зеленського не завдавати ударів по російських НПЗ.

«Пан Зеленський має зробити лише одну річ: він має припинити знищувати дизельне пальне в Росії», — заявив 13 вересня американський очільник.

Дані про експорт свідчили, що головною причиною дефіциту дизеля стала війна з Іраном, хоча удари по російських нафтопереробних підприємствах також вплинули на ситуацію. Українська сторона заявляла про готовність припинити атаки на НПЗ за умови, що Росія зупинить удари по енергетичній інфраструктурі України. Путін на це не погодився.

Попри це минулої п’ятниці Трамп призупинив дію санкцій щодо російського дизельного пального. Цього тижня невдоволення Зеленського посилилося після заяв українських чиновників про припинення Сполученими Штатами розвідувальної підтримки та роботи супутникового Інтернету Starlink для українських військових.

Американські представники заперечили припинення обміну розвідданими. Водночас у четвер двопартійна група сенаторів звернулася до Пентагону з вимогою розслідувати перебої в роботі відповідних систем.

В оприлюдненому в четвер інтерв’ю Financial Times Зеленський розповів, що Україна на три дні зупинила удари по російських НПЗ на прохання Трампа, однак після цього вирішила їх відновити. Український президент також розкритикував американського колегу за домовленості з Путіним та його відкрите захоплення авторитарними лідерами, які тривалий час утримують владу.

«Як пан Трамп може „бути з ним друзями? Я думаю, це помилка“, — додав Зеленський.

Тепер республіканці, які підтримують Україну, побоюються, що публічна критика з боку Зеленського може ще більше ускладнити ситуацію. За словами джерела, знайомого з ситуацією, доки Трамп минулими вихідними був розлючений на українського президента, деякі критики з оточення американського президента телефонували йому, щоб висловити свої претензії.

Моббс, яка очолює благодійну організацію з надання гуманітарної допомоги Україні, висловила сумнів, що критичні заяви Трампа щодо Зеленського змінять ставлення американців до України. Водночас вона припустила, що слова українського президента можуть вплинути безпосередньо на очільника Білого дому.

«Я не знаю, чого, на його думку, він зможе домогтися, посилюючи тиск. На мою думку, це не закінчиться добре, якщо враховувати все, що нам відомо про психологію президента», — висловилася вона.

До слова, за оцінкою оглядачки The Atlantic Енн Епплбаум, Трамп руйнує багаторічну зовнішню політику США, послаблює тиск на Росію та змушує Україну відмовлятися від ефективних ударів по ворогу. Вона вважає, що Трамп намагається змусити Україну до поступок і врятувати російську економіку. Спроби пояснити це прагненням знизити ціни на пальне є невиправданими, адже вплив російського палива на ринок незначний. Оглядачка припускає, що за цим стоять комерційні інтереси оточення Трампа, зокрема потенційні угоди щодо «Північного потоку», Арктики чи бізнесу компанії «Лукойл». Головний висновок для України та союзників полягає в тому, що на США більше не можна повністю покладатися.

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