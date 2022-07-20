Дзеркальна відповідь: Сирія розриває дипломатичні відносини з Україною

Сирія ухвалила рішення розірвати дипломатичні відносини з Україною відповідно до принципу взаємності та у відповідь на аналогічне рішення Києва.

Про це повідомляє сирійська агенція SANA з посиланням на джерело в МЗС.

В міністерстві закордонних справ Сирії також заявили, що український уряд практично розірвав відносини з їхньою країною 2018 року, коли відмовив у продовженні посвідки на проживання сирійським дипломатам, які працюють у посольстві у Києві.

Нагадаємо, напередодні Україна офіційно оголосила про розривання дипломатичних відносин із Сирією. Це сталося через те, що несамостійний сирійський режим визнав фейкові утворення "ДНР" та "ЛНР".

В офіційній заяві, яка опублікована на сайті МЗС України, йдеться про розрив дипломатичних відносин із Сирією без розривання консульських відносин, відповідно до статті 2 Віденської конвенції про консульські зносини 1963 року.

Раніше президент України Володимир Зеленський попереджав Сирію про розрив дипломатичних відносин у разі визнання фейкових недореспублік.

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