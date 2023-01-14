Джапарова в ООН закликала тиснути на Росію для закінчення війни

Також вона назвала представника РФ Небензю "посланцем зла"

Україна закликала міжнародну спільноту підтримати формулу мира, яка заснована на принципах ООН та спрямована на забезпечення безпеки.

Про це під час засідання Ради безпеки ООН заявила заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

Джапарова закликала посилити тиск на Росію, щоб скоріше знищити її військову машину. Вона зазначила, що Росія вже почала відчувати на собі наслідки санкцій, а армія загарбників вже відчуває нестачу сучасного озброєння та боєприпасів.

Водночас вона висловила жаль, що "посланець зла — представник РФ Василь Небензя — все ще знаходиться в кріслі постійного члена Ради безпеки ООН".

Джапарова заявила, що Росія вже програла війну, хоча Україна та цивілізований світ ще не перемогли.

Вона зазначила, що для пришвидшення закінчення війни треба посилити санкції проти секторів російської економіки, які мають для неї особливе значення. Це стосується банківського сектору, повне нафтове та газове ембарго.

Джапарова також зазначила, що країни, які допомагають Росії вчиняти воєнні злочини, також повинні понести відповідальність, уточнивши, що це стосується Білорусі та Ірану.

Джапарова додала, що удари по критичній інфраструктурі України завдали збитків на 127 млрд доларів та закликала ООН надіслати експертів для розслідування постачання безпілотних літальних апаратів.

Нагадаємо, раніше постійна представниця США при Раді безпеки ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Іран та КНДР розглядають можливість поставок зброї Росії.

Крім того, ми раніше інформували, що заступниця генерального секретаря ООН з політичних питань Розмарі Дікарло заявила, що Росія не демонструє жодних ознак того, що вона готова припинити військову агресію проти України.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.