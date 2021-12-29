Джерела у Білому домі розповіли, які наслідки чекають на РФ у разі нападу на Україну

Джерела у Білому домі розповіли, які наслідки чекають на РФ у разі нападу на Україну

США прагнуть, аби російські військові покинули кордони України до пунктів їхньої попередньої дислокації.

Президент США Джо Байден під час майбутньої розмови попередить російського колегу Володимира Путіна про санкції і зміцнення країн НАТО у разі широкомасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомив журналіст видання FP Джек Детч з посиланням на офіційні джерела в Білому домі.

Також читайте США поговорять із РФ про відведення військ від українського кордону за трьома каналами: що Байден скаже Путіну

За його словами, Захід працює над санкціями проти Росії у разі нового військового вторгнення до України.

"США також співпрацюють з європейськими союзниками над санкціями проти росіян, якщо почнеться ще одне вторгнення. Байден скаже Путіну, що США зміцнять країни НАТО додатковими військами, особливо на східному фланзі, якщо Росія продовжить вторгнення в Україну. США хочуть, щоб понад 100 тисяч російських військовослужбовців біля України повернулися до місць постійної дислокації", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, президент США Джо Байден у четвер, 30 грудня, проведе телефонну розмову з російським колегою Володимиром Путіним.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.