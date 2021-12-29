Джо Байден після розмови із Путіним переговорить із Зеленським

Білий дім перебуває на майже щоденному контакті із українською стороною.

Президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський незабаром проведуть нову розмову.

Про це повідомляє "Голос Америки" з посиланням на високопосадовця Ради з національної безпеки США.

За його даними, нині точної дати перемовин Байдена і Зеленського немає, але він пообіцяв поділитись точнішими планами щодо дати дзвінка найближчим часом. Американський чиновник уточнив, що Білий дім перебуває на майже щоденному контакті із українською стороною.

“Можна очікувати, що президент Байден та президент Зеленський залишатимуться на тісному зв’язку. У нас немає точної дати дзвінка, але скоро вони знову поспілкуються”, - сказав посадовець.

Зауважимо, що президент США Джо Байден у четвер, 30 грудня, проведе телефонну розмову з російським колегою Володимиром Путіним. Вони обговорять низку тем, зокрема, і так званий проєкт "гарантій безпеки" РФ та українське питання.

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Так, джерела у Білому домі повідомляють, що Байден під час майбутньої розмови попередить російського колегу про санкції і зміцнення країн НАТО у разі широкомасштабного вторгнення РФ в Україну. Загалом же, очікується, що США і Росія проведуть три раунди перемовин у січні - йтиметься про послаблення військової присутності РФ на українському кордоні.

Крім того, держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив майбутні перемовини США та Росії з президентом України Володимиром Зеленським 29 грудня. Українська та американська сторони обговорили зусилля щодо мирного врегулювання конфлікту на сході України та майбутні дипломатичні відносини з Росією.

Після цього, як повідомили в Держдепартаменті США. Ентоні Блінкен телефоном обговорив з очільниками МЗС Франції, ФРН та Великої Британії координацію щодо ситуації навколо України і відповідь у разі повномасштабної агресії РФ проти України.

Як відомо, раніше російське МЗС оприлюднило, як вони це називають, проєкт договору між Москвою та Вашингтоном про "гарантії безпеки", де є кілька пунктів, які стосуються безпосередньо України та її інтеграції до європейських та євроатлантичних структур.

Москва вимагає від США юридичних гарантій того, що НАТО відмовиться від наміру прийняти в члени Україну. Так, у пункті 4 повідомляється, що США будуть зобов'язані "виключити подальше розширення Організації Північноатлантичного договору у східному напрямку, відмовитися від приймання до Альянсу держав, які раніше входили до Союзу Радянських Соціалістичних Республік".

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