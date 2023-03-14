Джо Байден планує незабаром поговорити з Сі Цзіньпіном – Reuters

Водночас про дату розмови двох лідерів поки що інформації немає.

У понеділок, 13 березня, президент США Джо Байден заявив, що незабаром планує поговорити з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Проте він точно не сказав, коли саме.

Про це повідомляє агенція Reuters.

На запитання під час зустрічі з британським прем’єр-міністром Ріші Сунаком у Сан-Дієго, чи стурбований він тим, що Китай розцінить угоду AUKUS як агресію, Байден відповів: "ні".

Водночас лідер Сполучених Штатів підтвердив, що найближчим часом говортиме з Сі Цзіньпіном.

Нагадаємо, Велика Британія, США та Австралія оголосили про план AUKUS у 2021 році в рамках зусиль щодо протидії дедалі більшій військовій присутності Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні. Завершальні деталі тристоронньої угоди про підводні човни лідери держав обговорювали декілька днів тому.

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