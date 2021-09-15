Джо Байден запевнив, що Сі Цзіньпін не відмовляв йому у зустрічі

Джо Байден запевнив, що Сі Цзіньпін не відмовляв йому у зустрічі

Глава Білого дому запевняє, що повідомлення ЗМІ не відповідає дійсності.

Президент США Джо Байден спростував інформацію ЗМІ про те, що лідер КНР Сі Цзіньпін відмовився від проведення очної зустрічі з ним.

Нагадаємо, що раніше газета Financial Times з посиланням на джерела повідомила, що Байден у нещодавній телефонній розмові запропонував голові КНР Сі Цзіньпіну провести саміт, на що лідер Китаю відповів відмовою, запропонувавши Вашингтону пом'якшити риторику щодо Пекіна.

За інформацією ЗМІ, яке посилається на знайомі з деталями розмови двох лідерів джерела, пропозиція зустрічі було озвучено в ході 90-хвилинної розмови між лідерами. Як відзначають джерела видання, Байден запропонував Сі Цзіньпіну провести очний саміт, але не зміг домогтися згоди. На думку ЗМІ, це призвело ряд офіційних осіб США до висновку, що Пекін продовжує вести жорстку гру з Вашингтоном.

За словами співрозмовників видання, адміністрація Байдена розцінювала спілкування двох лідерів країн як можливість перевірити, чи готовий Сі до серйозного взаємодії після того, як низка дипломатичних контактів між представниками США і КНР не принесла значного результату.

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"Президент США Джо Байден заявив журналістам, що не відповідають дійсності. Сі Цзіньпін відмовив йому, коли він в ході телефонної розмови минулого тижня запропонував провести особистий саміт", — пише агентство Reuters.

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