Джонсон назвав ім'я політика, за президенства якого Путін не напав би на Україну

Президент-диктатор РФ Володимир Путін не здійснив би вторгнення до України, якби президентом США на момент початку повномасштабної війни був Дональд Трамп.

Таку думку висловив експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон в інтерв'ю The Telegraph.

За його словами, непередбачуваності американського політика було б достатньо, аби переконати Путіна не ризикувати і не починати війну з Україною. У Кремлі вважали, наголосив колишній прем'єр, що Трамп міг би сприйняти напад на європейську країну як образу Америки і світового порядку. Відтак його реакція могла б бути жорсткою. Саме це дуже хвилювало Москву.

Абсолютну непередбачуваність Джонсон називає є однією з переваг Дональда Трампа.

"Це одна з причин, чому я дивлюся на те, як він насправді поводився в міжнародних справах, і зіставляю це з тим, що про нього говорять люди", - висловився експрем'єр Британії

Окрім того, Джонсон прокоментував побоювання України через можливе президентство Дональда Трампа. З його слів, кандидат у президенти США не захоче увійти в історію як людина, яка розпочала свій другий термін не з того, що зробила Америку великою, а з того, що знову зробила великим Радянський Союз.

"Дуже, дуже важливо, щоб ми розуміли, що боротьба України є абсолютно екзистенційною для свободи і демократії в Європі, і якщо Україна впаде, це буде абсолютна катастрофа. І він це розуміє", - наголосив Борис Джонсон.

Нагадаємо, раніше Борис Джонсон оприлюднив план, який Дональд Трамп може використати для припинення війни в Україні. Джонсон заявив, що у Трампа буде величезний шанс не тільки виправити помилки попередника, але й повести світ уперед.

Читайте також: