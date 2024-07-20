Джонсон назвав політика, який допоможе закінчити війну в Україні

Джонсон каже, що Трамп як ніколи переконаний, що той має силу, аби врятувати Україну.

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що у разі перемоги на виборах Дональд Трамп зможе допомогти закінчити війну в Україні. Мовляв, політик має силу для цього.

Про це Джонсон написав у своїй колонці для Daily Mail.

За його словами, Трамп розуміє "реальність: поразка України буде величезною поразкою для Америки". Адже йдеться не лише про зникнення свободи і демократії, а й про поневолення українського народу.

"Я вірю, що Трамп може покласти їй (війні - Ред.) край - на правильних умовах для України і Заходу. Я підкреслюю, що не можу бути впевненим, що саме він зробить у разі обрання. Але це те, що він може зробити", - висловився експрем'єр Британії.

Джонсон висловив думку про те, що Трамп міг би багато чого побудувати для світу, в якому "Путін буде остаточно переконаний, що майбутнє України - це майбутнє вільної, суверенної і незалежної європейської країни".

"Протягом останніх двох років ми постійно бажали українцям мети - перемоги, не даючи їм при цьому засобів. Трамп міг би просто зробити те, що для нього є природним - припинити бюрократичну тяганину і зволікання; дати українцям необхідні дозволи; а потім, коли Путін знову буде відкинутий назад, він міг би запропонувати угоду", - вважає він.