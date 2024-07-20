Джонсон назвав політика, який допоможе закінчити війну в Україні

Джонсон каже, що Трамп як ніколи переконаний, що той має силу, аби врятувати Україну.
Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що у разі перемоги на виборах Дональд Трамп зможе допомогти закінчити війну в Україні. Мовляв, політик має силу для цього.
Про це Джонсон написав у своїй колонці для Daily Mail.
За його словами, Трамп розуміє "реальність: поразка України буде величезною поразкою для Америки". Адже йдеться не лише про зникнення свободи і демократії, а й про поневолення українського народу.
"Я вірю, що Трамп може покласти їй (війні - Ред.) край - на правильних умовах для України і Заходу. Я підкреслюю, що не можу бути впевненим, що саме він зробить у разі обрання. Але це те, що він може зробити", - висловився експрем'єр Британії.
Джонсон висловив думку про те, що Трамп міг би багато чого побудувати для світу, в якому "Путін буде остаточно переконаний, що майбутнє України - це майбутнє вільної, суверенної і незалежної європейської країни".
"Протягом останніх двох років ми постійно бажали українцям мети - перемоги, не даючи їм при цьому засобів. Трамп міг би просто зробити те, що для нього є природним - припинити бюрократичну тяганину і зволікання; дати українцям необхідні дозволи; а потім, коли Путін знову буде відкинутий назад, він міг би запропонувати угоду", - вважає він.
Джонсон вважає, що Путіну доведеться відступити принаймні до кордонів, що передували вторгненню 2022-го. З його слів, перемога України у війні з РФ – це шлях до кращих відносин з Москвою. Він додав, що існують всілякі стимули, які можуть спрацювати з "фюрером". Зокрема, лідер Кремля "зможе заявити, що "спеціальна військова операція" - так зване вторгнення - була успішною.
"Перш за все, з Трампом у Білому домі існує реальна перспектива певного глобального зближення з Росією, а з Путіним - повернення до тих часів, коли Росія була поважним партнером G8. Але є лише один спосіб досягти такого результату - через силу. Вашингтон під керівництвом Трампа повинен буде показати, що міжнародні кордони повинні поважатися, і що радянську імперію не можна відновити силою", - зауважує Джонсон.
Нагадаємо, кандидат в президенти Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп під час розмови з українським лідером Володимиром Зеленським заявив, що зможе "принести мир у світ і покласти край війні".
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