Джонсон назвав "темним знаком" рішення Путіна визнати фейкові "ЛДНР"

Джонсон наголосив, що події розвиваються у неправильному напрямку.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що рішення Путіна визнати ОРДЛО порушує міжнародне право.

Також читайте Визнання Росією "ЛДНР": Зеленський поговорив з Байденом та планує розмову з Джонсоном

Про це пише Guardian.

"Це кричуще порушення суверенітету та цілісності України", - сказав Джонсон.

Він також назвав це "поганою прикметою" і "темним знаком" того, що події розвиваються в неправильному напрямку.

Нагадаємо, президент країни-агесорки Росії Володимир Путін оголосив про офіційне визнання псевдореспублік на Донбасі, так званих "ДНР" та "ЛНР".

Також Путін у присутності ватажків бойовиків Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника підписав відповідний указ, а також договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".

Президент України Володимир Зеленський обговорив з американським лідером Джо Байденом останні новини щодо визнання Володимиром Путіним "ЛНР" та "ДНР".

Читайте також: