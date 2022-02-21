Джонсон назвав "темним знаком" рішення Путіна визнати фейкові "ЛДНР"

Джонсон наголосив, що події розвиваються у неправильному напрямку.
Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що рішення Путіна визнати ОРДЛО порушує міжнародне право.
Про це пише Guardian.
"Це кричуще порушення суверенітету та цілісності України", - сказав Джонсон.
Він також назвав це "поганою прикметою" і "темним знаком" того, що події розвиваються в неправильному напрямку.
Нагадаємо, президент країни-агесорки Росії Володимир Путін оголосив про офіційне визнання псевдореспублік на Донбасі, так званих "ДНР" та "ЛНР".
Також Путін у присутності ватажків бойовиків Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника підписав відповідний указ, а також договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".
Президент України Володимир Зеленський обговорив з американським лідером Джо Байденом останні новини щодо визнання Володимиром Путіним "ЛНР" та "ДНР".
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