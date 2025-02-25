Джонсон назвав угоду Трампа грабіжницькою, але важливою для України: подробиці

Джонсон вважає, що Києву важливо скористатися цією можливістю, адже підтримка США відіграє ключову роль у майбутньому України.

Борис Джонсон заявив, що оновлений варіант економічної угоди США з Україною є більш сприятливим, ніж початковий проєкт.

Про це він сказав в інтерв’ю Politico.

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії провів паралелі між цією угодою та американським ленд-лізом, запровадженим у 1941 році для підтримки союзників під час Другої світової війни.

“Так, це грабіжництво, якщо дивитися з одного боку, але таким самим був і ленд-ліз у 1941 році. Я дійсно вважаю, що нам потрібно пройти через цей етап, визнати, чим насправді є ця угода”, – наголосив Джонсон.

За словами експрем’єра, нинішній проєкт документа тепер зобов’язує США підтримувати вільну, суверенну та безпечну Україну. Це суттєва зміна порівняно з початковим варіантом, який викликав дискусії через його умови.

Нагадаємо, за словами експредставника США з питань України, угода про копалини не є цинічною спробою Трампа скористатися Україною.

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