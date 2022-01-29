Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Джонсон невдовзі має намір обговорити з Путіним Україну: подробиці

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Джонсон невдовзі має намір обговорити з Путіним Україну: подробиці

Associated Press

Лондон планує запровадити додаткові санкції проти стратегічних та фінансових інтересів РФ.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон планує протягом найближчих днів провести розмову із президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомляють британські ЗМІ із посиланням на представника Даунінг-стріт, — пише "Інтерфакс".

"Коли він цього тижня говоритиме з президентом Путіним, то повторить, що Росії необхідно відступити (у ситуації з Україною — ред.) і перейти до дипломатії", — заявила представник Даунінг-стріт.

За її словами, британський прем'єр має намір нарощувати дипломатичні зусилля та зміцнити фактори стримування, щоб уникнути кровопролиття у Європі.

Крім того, деякі ЗМІ Великої Британії стверджують, що Лондон планує запровадити додаткові санкції проти стратегічних та фінансових інтересів РФ.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що не відкидає запровадження персональних санкцій проти президента Росії Володимира Путіна у разі широкомасштабного нападу РФ на Україну.

Читайте також:

Велика Британія передала Збройним силам України чергову партію оборонної зброї

Велика Британія передала Збройним силам України чергову партію оборонної зброї

Підписуйтесь на наші канали в Telegram та Viber.

Наступна публікація