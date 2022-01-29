Джонсон невдовзі має намір обговорити з Путіним Україну: подробиці

Лондон планує запровадити додаткові санкції проти стратегічних та фінансових інтересів РФ.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон планує протягом найближчих днів провести розмову із президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомляють британські ЗМІ із посиланням на представника Даунінг-стріт, — пише "Інтерфакс".

"Коли він цього тижня говоритиме з президентом Путіним, то повторить, що Росії необхідно відступити (у ситуації з Україною — ред.) і перейти до дипломатії", — заявила представник Даунінг-стріт.

За її словами, британський прем'єр має намір нарощувати дипломатичні зусилля та зміцнити фактори стримування, щоб уникнути кровопролиття у Європі.

Крім того, деякі ЗМІ Великої Британії стверджують, що Лондон планує запровадити додаткові санкції проти стратегічних та фінансових інтересів РФ.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що не відкидає запровадження персональних санкцій проти президента Росії Володимира Путіна у разі широкомасштабного нападу РФ на Україну.

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