Джонсон обматюкав Путіна та нагадав, що Російської імперії більше не існує

Експрем'єр наголосив, що дії Путіна є архаїчними і варварськими.

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон різко вилаяв російського диктатора та нагадав Путінові, що Російської імперії "більше нема".

Про це Джонсон сказав в інтерв'ю балтійському медіа Delfi.

Джонсона попросили прокоментувати його заяву, що якби його обрали прем'єр-міністром Великої Британії раніше, то він міг би запобігти повномасштабній війні проти України.

Політик відповів, що допоміг би Україні стати членом НАТО. Бо, на його думку, проблема Заходу у відносинах з Україною полягає у "хронічно двозначному" підході.

"Що це таке? Україна – частина Заходу чи російської сфери впливу? І я думаю, найважливіше, що нам потрібно донести до Путіна, – це те, що Росія більше не є імперією і все скінчено", – каже Джонсон.

Експрем'єр наголосив, що дії Путіна є архаїчними і варварськими.

"Путін повинен зрозуміти, що Естонія, Латвія, Литва – жодна з цих країн більше не частина російської імперії, і те саме стосується України. Все скінчено. Більше немає імперії, Володимире. Ти – й**аний ідіот ( англ. f*cking idiot – Ред.). Перепрошую за ці слова, але так воно і є", – сказав Джонсон.

Нагадаємо, що в останньому інтерв'ю матюками відзначився президент Зеленський. Зокрема, він заявив, що гарантам Будапештського меморандуму було "по…ру" на Україну. Також президент назвав санкції проти РФ "х**нею".

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