Джонсон оцінив, чи застосує Путін ядерну зброю проти України: "Він був би божевільним"

В західних країн і НАТО "є багато варіантів" відповіді на ядерний удар з боку Росії.

Експрем’єр Великої Британії Борис Джонсон висловив думку, що президент Росії Володимир Путін не застосує тактичну ядерну зброю проти України.

Про це британський політик сказав в інтерв’ю Sky News.

"Я не думаю, що він (Путін – ред.) це зробить, він був би божевільним, якби зробив це", – сказав Джонсон.

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Він додав, що ядерний удар в Україні означав би "негайний вихід Росії з клубу цивілізованих націй".

Джонсон назвав також "повною катастрофою" для РФ ядерний удар по Україні. В такому разі Росія опинилася б у "кріогенному економічному заморожуванні", а Путін "втратив би значну частину тієї глобальної мовчазної підтримки, яку він мав до цього".

"Багато хто хоче дати Путіну певний кредит довіри. Цього не станеться, щойно він зробить щось подібне. Він також суттєво втратить покровительство китайців. І у своїй власній країні, я гадаю, він викличе абсолютно істеричну реакцію", – розповів експрем’єр Британії.

Він сказав, що в західних країн і НАТО "є багато варіантів" відповіді на ядерний удар Росії. Проте Джонсон вважає "дуже, дуже, дуже, дуже малоймовірним, що до цього (ядерного удару з боку РФ – ред.) дійде".

Політик також висловив переконання, що Україна "абсолютно неминуче" переможе у війні з Росією. І Британія повинна надалі підтримувати Україну.

Ядерні погрози Росії

Росія постійно з уст різних рупорів кремлівської влади та й самого диктатора Путіна погрожує застосувати ядерну зброю у війні проти України. Водночас періодично в РФ запевняють, що не планують завдавати ядерного удару. Ба більше, там узялися звинувачувати Україну у виготовленні "брудної бомби". Так, нещодавно Путін заявив, що "ядерний удар по Україні" нібито Росії не потрібен, і вкотре звинуватив Київ у створенні "брудної бомби".

Президент США Джо Байден поставив під сумнів щирість заяв Путіна про те, що той не має наміру застосовувати ядерну чи хімічну зброю в Україні.

Голова Пентагону Ллойд Остін публічно звернувся до керівництва Росії з попередженням про те, що в разі застосування ядерних компонентів у війні проти України надійде серйозна відповідь від світу. Водночас за даними Пентагону, наразі не фіксуються жодні ознаки того, що Путін ухвалив рішення застосувати ядерну зброю або "брудну бомбу".

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