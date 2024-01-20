Категорія
Політика
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Джонсон оцінив, як перемога Трампа на виборах вплине на підтримку України 

Джонсон оцінив, як перемога Трампа на виборах вплине на підтримку України 

Фото: Associated Press

Експрем'єр вважає, що повернення Трампа - те, що потрібне світові.

Експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон вважає, якщо наступним президентом США стане Дональд Трамп, то він "не кине українців".

Таку думку він висловив у своїй щотижневій колонці для Daily Mail.

За словами Джонсона, повернення Трампа до Білого дому -  "це те, що потрібно світу" і може стати "великою перемогою".

"Я просто не можу повірити, що Трамп кине українців: навпаки, зрозумівши, що з Путіним не можна домовитися, я вважаю, що є велика ймовірність того, що він подвоїть зусилля та завершить розпочате - дасть їм те, що потрібно для перемоги", - висловив думку британський експрем'єр.

Джонсон висловив думку, що навряд чи Трамп "захоче увійти в історію як президент, який покинув країну, якій він вже суттєво допоміг стати вільною". Він нагадав, що саме експрезидент США надав ЗСУ протитанкові ракетні комплекси Javelin, які допомогли у битві за Київ.

Політик переконаний, що існує ймовірність, Трамп подвоїть зусилля Вашингтона із допомоги Україні і надасть їй те, що необхідно для перемоги. З його слів, світ потребує лідера США, "чия готовність до застосування сили і абсолютна непередбачуваність є головним фактором стримування для ворогів Заходу".

"Якщо це так, то є всі шанси, що за Трампа Захід стане сильнішим, а світ – стабільнішим", – сказав Джонсон.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський запросив Трампа до Києва. З його слів, буде радий побачити його в Україні за тієї умови, якщо той зможе зупинити війну з Росією протягом 24 годин, як він колись обіцяв.

Нагадаємо, кандидат у президенти на виборах 2024 року Дональд Трамп після перемоги в Айові зробив скандальну заяву про війну в Україні. Він каже, що в разі його приходу до влади у США він “дуже швидко” закінчить війну, бо “чудово ладнає з Путіним”.

Читайте також провідні новини дня:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація