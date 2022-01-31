Джонсон перед візитом до України закличе Путіна "відійти від краю прірви"

За інформацією видання Mirror, британський прем'єр вилетить до Києва уже завтра, 1 лютого.
Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон цього тижня відвідає Україну.
Про це на брифінгу розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
За інформацією видання Mirror, Джонсон планує вирушити до Києва вже у вівторок, 1 лютого. Напередодні візиту він зателефонує президентові РФ Володимиру Путіну.
Джонсон зізнався, що закличе Путіна "відійти від краю прірви" через Україну. Прем’єр-міністр заявив, що Росія зіткнеться з "кривавим опором" народу України у разі вторгнення. Політик вкотре наголосив, що вторгнення до України буде "абсолютною катастрофою для світу" і, насамперед, для самої Росії.
Також у ЗМІ повідомили, що Борис Джонсон начебто скасував запланований на лютий візит до Японії через зростання напруженості навколо України. Про це інформує агентство Kyodo із посиланням на джерела в уряді Японії.
Раніше Дмитро Кулеба анонсував "парад візитів іноземних топпосадовців" до України.
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