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Джонсон перед візитом до України закличе Путіна "відійти від краю прірви"

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Джонсон перед візитом до України закличе Путіна "відійти від краю прірви"

Associated Press

За інформацією видання Mirror, британський прем'єр вилетить до Києва уже завтра, 1 лютого.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон цього тижня відвідає Україну.

Про це на брифінгу розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За інформацією видання Mirror, Джонсон планує вирушити до Києва вже у вівторок, 1 лютого. Напередодні візиту він зателефонує президентові РФ Володимиру Путіну.

Джонсон зізнався, що закличе Путіна "відійти від краю прірви" через Україну. Прем’єр-міністр заявив, що Росія зіткнеться з "кривавим опором" народу України у разі вторгнення. Політик вкотре наголосив, що вторгнення до України буде "абсолютною катастрофою для світу" і, насамперед, для самої Росії.

Також  у ЗМІ повідомили, що Борис Джонсон начебто скасував запланований на лютий візит до Японії через зростання напруженості навколо України. Про це інформує агентство Kyodo із посиланням на джерела в уряді Японії.

Раніше Дмитро Кулеба анонсував "парад візитів іноземних топпосадовців" до України.

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