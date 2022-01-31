Джонсон перед візитом до України закличе Путіна "відійти від краю прірви"

Джонсон перед візитом до України закличе Путіна "відійти від краю прірви"

За інформацією видання Mirror, британський прем'єр вилетить до Києва уже завтра, 1 лютого.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон цього тижня відвідає Україну.

Про це на брифінгу розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За інформацією видання Mirror, Джонсон планує вирушити до Києва вже у вівторок, 1 лютого. Напередодні візиту він зателефонує президентові РФ Володимиру Путіну.

Джонсон зізнався, що закличе Путіна "відійти від краю прірви" через Україну. Прем’єр-міністр заявив, що Росія зіткнеться з "кривавим опором" народу України у разі вторгнення. Політик вкотре наголосив, що вторгнення до України буде "абсолютною катастрофою для світу" і, насамперед, для самої Росії.

Також у ЗМІ повідомили, що Борис Джонсон начебто скасував запланований на лютий візит до Японії через зростання напруженості навколо України. Про це інформує агентство Kyodo із посиланням на джерела в уряді Японії.

Раніше Дмитро Кулеба анонсував "парад візитів іноземних топпосадовців" до України.

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