Джонсон переконаний, що наступні кілька місяців будуть важкими, але Україна переможе

Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон вважає, що не слід піддаватися агресії російського президента Володимира Путіна.

"Наступні кілька місяців будуть важкими, але я переконаний, що відновлення Британії буде золотим.

У цьому жорстокому армреслінгу український народ може і переможе. І Британія також", - зауважив Джонсон у повідомленні у сервісі мікроблогів Twitter.

We must not give in to Putin’s aggression.



The next few months will be tough but I’m convinced Britain’s bounceback will be golden.



In this brutal arm wrestle, the Ukrainian people can and will win. And so will Britain. https://t.co/ptXjCoaSUg — Boris Johnson (@BorisJohnson) August 27, 2022

Також читайте Чи підтримуватиме Британія Україну після відставки Джонсона: пані посол відповіла

Як повідомлялося, у Міноборони Британії заявили, що у війні з Україною Путін робив ставку на серпень.

Нагадаємо, Джонсон заявив, що настав момент, коли Україна повинна вдарити по військах РФ.

Читайте також: