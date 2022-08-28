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Джонсон переконаний, що наступні кілька місяців будуть важкими, але Україна переможе

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Джонсон переконаний, що наступні кілька місяців будуть важкими, але Україна переможе

Фото: Офіс президента України

Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон вважає, що не слід піддаватися агресії російського президента Володимира Путіна.

"Наступні кілька місяців будуть важкими, але я переконаний, що відновлення Британії буде золотим.

У цьому жорстокому армреслінгу український народ може і переможе. І Британія також", - зауважив Джонсон у повідомленні у сервісі мікроблогів Twitter. 

Як повідомлялося, у Міноборони Британії заявили, що у війні з Україною Путін робив ставку на серпень.

Нагадаємо, Джонсон заявив, що настав момент, коли Україна повинна вдарити по військах РФ.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
9416
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