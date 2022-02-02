Джонсон у розмові з Путіним попередив Росію про "трагічні наслідки" у разі нападу на Україну

Джонсон у розмові з Путіним попередив Росію про "трагічні наслідки" у разі нападу на Україну

Ключовими темами переговорів були ескалація конфлікту біля українських кордонів та "гарантії безпеки" Москви.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон 2 лютого провів телефонну розмову з президентом країни-агресорки Володимиром Путіним. Переговори відбулися після вчорашнього візиту британського прем'єра до України.

Про підсумки розмови повідомили в Адміністрації Кремля та на Даунінг-стріт.

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Як йдеться у повідомленні пресслужби президента РФ, ключовими темами переговорів Бориса Джонсона та Володимира Путіна були ескалація конфлікту біля українських кордонів та "гарантії безпеки" Москви. Президент Росії у розмові з Джонсоном звинуватив Київ в "саботажі" Мінських угод, а НАТО розкритикував за політику відкритих дверей.

"С торони обмінялися думками в контексті ситуації на Донбасі та забезпечення так званих "гарантій безпеки" для Росії. Звернено увагу на хронічний саботаж Києвом мінських домовленостей. Наголошено на неготовності НАТО адекватно реагувати на обґрунтовані російські занепокоєння, посилаючись на так звану політику "відкритих дверей" альянсу, що суперечить основному принципу неподільності безпеки", - йдеться у заяві на сайті Кремля.

В резиденції прем'єр-міністра Британії зазначили, що Джонсон під час розмови висловив "глибоке занепокоєння" з приводу російської агресії РФ і попередив Путіна, що подальше вторгнення до України буде "трагічним прорахунком".

"Він наголосив на необхідності знайти шлях, який поважає як територіальну цілісність України, так і право на самооборону. Прем'єр-міністр підкреслив, що відповідно до політики відкритих дверей НАТО всі європейські демократії мають право прагнути до членства в НАТО. Це право повною мірою поширюється на Україну. Борис Джонсон підкреслив важливість діалогу та дипломатії, а також необхідність залучення України до переговорів", - сказали на Даунінг-стріт.

I spoke to President Putin this afternoon to express my deep concern about Russia’s hostile activity on the Ukrainian border.



Any further incursion into Ukrainian territory would be a tragic miscalculation.



Dialogue and diplomacy is the only way forward. pic.twitter.com/zljO2y9Tj9 — Boris Johnson (@BorisJohnson) February 2, 2022

Нагадаємо, надвечір вівторка, 1 лютого, до Києва з офіційним візитом прибув прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон з метою обговорити зростання російської агресії проти України. Президент України Володимир Зеленський прийняв британського прем'єра у Маріїнському палаці у Києві.

ТСН.ua зібрав головні тези за результатами переговорів українського лідера та очільника уряду Британії.

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