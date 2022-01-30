Джонсон планує відправити додаткові війська до Східної Європи через загрозу вторгення РФ до України

Джонсон планує відправити додаткові війська до Східної Європи через загрозу вторгення РФ до України

"Україна має бути вільною у виборі свого майбутнього", - підкреслив Джонсон.

На тлі загрози вторгення РФ до України Велика Британія розглядає можливість подвоєння чисельності своїх військ у Східній Європі та відправлення оборонної зброї до Естонії.

Про це повідомляє CNBC.

Зазначається, що британський прем'єр-міністр Борис Джонсон вже наказав збройним силам країни підготуватися до можливого "розгортання по всій Європі наступного тижня" для підтримки союзників з НАТО.

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"Цей пакет стане чітким сигналом Кремлю: ми не потерпимо їхньої дестабілізаційної діяльності і завжди підтримуватимемо наших союзників з НАТО перед ворожістю Росії", - заявив він.

На переконання очільника британського уряду, "якщо президент Путін обере шлях кровопролиття та руйнування, це буде трагедією для Європи". Водночас, підкреслює Джонсон, "Україна має бути вільною у виборі свого майбутнього".

За даними видання, наступного тижня представництво Великої Британії відвідає штаб-квартиру НАТО, щоб уточнити деталі вказаного пакету заходів безпеки, який передбачатиме розгортання додаткових військ, кораблів і винищувачів.

Наразі понад 900 британських військовослужбовців базуються в Естонії, близько 150 - у Польщі, а ще понад сотня - в Україні. Тим часом авіаносець HMS Prince of Wales вже перебуває в режимі очікування, щоб вирушити впродовж декількох годин в разі ескалації напруги.

Нагадаємо, що наступного тижня британський прем'єр має відвідати Україну. Окрім того, незабаром він проведе розмову із президентом Росії Володимиром Путіним.

Також наступного тижня міністр оборони Великої Британії Бен Воллес зустрінеться із союзниками з НАТО в Угорщині, Словенії та Хорватії.

Раніше Борис Джонсон заявляв, що британський уряд готовий без вагань і роздумів запровадити жорсткі санкції проти РФ та особисто Володимира Путіна, якщо він наважиться вторгнутися до України.

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