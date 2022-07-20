Джонсон попрощався з посадою прем'єра цитатою з "Термінатора" і згадав про Україну (відео)

Борис Джонсон напередодні відставки з посади прем’єра Великої Британії виголосив прощальну промову в Палаті громад. Він закликав свого наступника чи наступницю триматися ближче до американців і заступатися за українців.

Джонсон закінчив свій виступ відомою фразою з фільму "Термінатор" – "Hasta la vista, baby" ("До зустрічі, дитинко").

Відповідне відео опублікував Sky News.

"Я хочу використати останні кілька секунд, пане спікере, щоб дати кілька порад моєму наступнику, ким би він чи вона не були. По-перше, тримайтеся ближче до американців, заступайтеся за українців, заступайтеся за свободу і демократію всюди", – закликав поки що чинний очільник британського уряду.

Він також закликав майбутнього прем'єра знизити податки в країні і зробити Британію кращим місцем для життя та інвестицій.

'Hasta la vista baby!"



Boris Johnson leaves the chamber for the last time as Prime Minister after his final PMQs. pic.twitter.com/qTl2cfmqrn — TalkTV (@TalkTV) July 20, 2022

Нагадаємо, кількість кандидатів на посаду прем'єр-міністра Великої Британії скоротилася до трьох.

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