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Джонсон попрощався з посадою прем'єра цитатою з "Термінатора" і згадав про Україну (відео)

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Джонсон попрощався з посадою прем'єра цитатою з "Термінатора" і згадав про Україну (відео)

Борис Джонсон / Фото: Associated Press

Борис Джонсон напередодні відставки з посади прем’єра Великої Британії виголосив прощальну промову в Палаті громад. Він закликав свого наступника чи наступницю триматися ближче до американців і заступатися за українців.

Джонсон закінчив свій виступ відомою фразою з фільму "Термінатор" – "Hasta la vista, baby" ("До зустрічі, дитинко").

Відповідне відео опублікував Sky News.

"Я хочу використати останні кілька секунд, пане спікере, щоб дати кілька порад моєму наступнику, ким би він чи вона не були. По-перше, тримайтеся ближче до американців, заступайтеся за українців, заступайтеся за свободу і демократію всюди", – закликав поки що чинний очільник британського уряду.

Він також закликав майбутнього прем'єра знизити податки в країні і зробити Британію кращим місцем для життя та інвестицій.

Нагадаємо, кількість кандидатів на посаду прем'єр-міністра Великої Британії скоротилася до трьох. 

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