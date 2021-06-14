Джонсон посварився з Макроном на саміті G7 - Telegraph

Макрон нібито заявив, що Північна Ірландія не входить до складу Великої Британії.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон в суботу, 12 червня, посварився із президентом Франції Еммануелем Макроном під час саміту "Великої сімки" через Brexit.

Про це із посиланням на власні джерела повідомляє The Telegraph.

За даними видання, очільника британського уряду обурила заява французького лідера про те, що Північна Ірландія не є частиною Великої Британії.

Зазначається, що Джонсон, висловлюючи своє розчарування "Ірландським протоколом", запитав у Макрона, як би він діяв, якби сосиски з Тулузи не можна було перевозити до Парижа.

Французький президент назвав це порівняння некоректним, оскільки Париж і Тулуза розташовані в одній країні. Так, пише видання, Макрон "помилково припустив, що Північна Ірландія не входить до складу Великої Британії".

Пізніше Джонсон висловив здивування відповідним коментарем у розмові з помічниками, а також натякнув на цю ситуацію в розмові зі Sky News, вказавши, що деяким лідерам слід "вбити собі в голову", що Велика Британія є "єдиною країною".

Зауважимо, що після Brexit між Північною Ірландією, яка є складовою Великої Британії, та Республікою Ірландія утворився єдиний сухопутний кордон між Сполученим Королівством і Європейським Союзом.

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Заради уникнення сплеску ірландського сепаратизму було вирішено, що на Північну Ірландію продовжать поширюватися правила єдиного європейського ринку, зокрема щодо ввезення продукції на територію блоку.

Отже, між Північною Ірландією і рештою Великої Британії виникла адміністративна межа, на якій товари проходять перевірку. Це рішення отримало назву "Ірландський протокол".

В наступному місяці у Північній Ірландії повинні початися митні перевірки ковбас та іншого охолодженого м'яса з Великої Британії, однак Даунінг-стріт може відмовитися від ввезення цих продуктів, побоюючись посилення напруженості в регіоні.

Нагадаємо, лідери G7 вперше за два роки зустрілися разом. Це перший очний захід від початку пандемії. У британському Корноуллі зібралися президент США Джо Байден, прем'єр Британії Борис Джонсон, президент Франції Еммануель Макрон, канцлерка Німеччини Ангела Меркель, канадський прем'єр Джастін Трюдо, прем'єр-міністр Японії Йосіхіде Суґа, прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейської ради Шарль Мішель.

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