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Джонсон поїхав до США на зустріч з республіканцями: до чого тут Україна

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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Джонсон поїхав до США на зустріч з республіканцями: до чого тут Україна

Фото: Associated Press

Колишній прем'єр Британії Борис Джонсон полетів до США аби підсилити підтримку України.

Експрем'єр-міністр Британії Борис Джонсон поїхав до США, аби зустрітися із законодавцями-республіканцями і тиснути на них для продовження військової допомоги Україні.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що Джонсон має виступити у вівторок, 31 січня, увечері у приватному республіканському клубі та зустрітися з групою сенаторів-республіканців.

Також він хоче обговорити з ними необхідність "західної єдності, підтримки України і що ще можна зробити проти загрози Росії".

Слід зазначити, що перед своїм візитом до США Борис Джонсон 22 січня несподівано приїхав до України і зустрівся із президентом Володимиром Зеленським. Ексочільник уряду Британії також відвідав Бородянку на Київщині та оглянув наслідки російських бомбардувань. 

Нагадаємо, раніше експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон розкритикував країни Заходу за нерішучість у питанні підтримки вступу України до НАТО, що призвело до "найгіршої війни в Європі за останні 80 років". 

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Дата публікації
Перегляди
763
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