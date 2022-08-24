Джонсон про перемовини України з РФ: "були б катастрофою для всього світу"

Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що проведення переговорів України з Росією на цей момент було б катастрофою для всього світу.

Проте президент РФ Володимир Путін навіть не пропонує такі переговори.

Про це Джонсон сказав під час спільного з президентом України Володимиром Зеленським брифінгу в Києві 24 серпня.

"Є певна логіка у тій позиції, в якій ми опинилися, тому що зараз немає перемовин, немає пропозицій. Путін навіть не пропонує переговори, й навіть якби була така пропозиція, я не бачу, за яких обставин українці погодилися б на ці перемовини", – зауважив британський прем’єр.

"З огляду на агресію, на тиранію, яка відбувається в Україні, подібні перемовини були б катастрофою для всього світу", – наголосив Джонсон.

Нагадаємо, 24 серпня постпред Росії в ООН Василь Небензя цинічно заявив, що "Росія очікує на переговорне вирішення війни в Україні".

Зеленський і Джонсон анонсували, як Велика Британія додатково допоможе Україні

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