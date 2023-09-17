Джонсон розкритикував Захід через повільну допомогу Україні: у Британії відреагували

Експрем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розкритикував Захід через повільне постачання Україні зброї. У МЗС Британії вважають його слова перебільшенням.

Про це у коментарі SkyNews сказав міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі.

Британський міністр закордонних справ зазначив, що вважає слова Бориса Джонсона "перебільшенням". Він додав, що саме його країна одна із першим почала допомагати Україні.

"Ми були першими у світі, хто передав бойові танки, інші країни світу потім наслідували наш приклад. Ми першими взяли на себе зобов'язання з підготовки пілотів винищувачів, потім інші країни наслідували наш приклад. Ми були першими, хто взяв на себе зобов'язання з тих ракет далекого радіусу дії, які допомагають українцям у їхній боротьбі на півдні та південному сході України", – сказав Клеверлі.

Нагадаємо, у колонці для журналу Spectator Борис Джонсон розкритикував те, як Захід надає Україні зброю. Він закликав Британію надати Україні гаубиці, більше крилатих ракет Storm Shadow і допомогти безпілотними технологіями, "якщо ми можемо".

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