Джонсон відмовляв Путіна від вторгнення до України: але "фюрер" боявся ракет НАТО

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон намагався відмовити диктатора РФ Володимира Путіна від вторгнення до України. Втім, "фюрер" боявся, що ракети НАТО полетять на Москву.

Про це британський політик розповів у підготовлюваних мемуарах "Unleashed", повідомляє The Times.

Джонсон каже, що ніхто не планував надавати Україні натівські ракети. Але Путін не вірив цьому. Господар Кремля вважав, що "навряд чи знадобиться багато часу", щоб запущена з України ракета вразила Москву.

"В якийсь момент він зробив щось на кшталт моторошно-жартівливого зауваження щодо ризику прорахунку — ненавмисного обміну ядерною зброєю між Росією та НАТО: "Я не хотів би заподіяти тобі біль, Борисе", — сказав він (це зауваження Кремль пізніше спростував. Ніколи не вір будь-чому, що говорить Москва, доки це не буде офіційно спростовано)", - йдеться у мемуарах.

Нагадаємо, американський журнал The Atlantic опублікував матеріал про те, що диктатор РФ Володимир Путін одержимий ідеєю безсмертя. Зокрема, гості "фюрера" перед зустріччю можуть тижнями перебувати на карантині.

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