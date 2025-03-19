Джонсон відреагував на незгоду Путіна на повноцінне перемир’я

Експрем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прокоментував той факт, що президент Росії Володимир Путін не погодився на безумовне 30-денне припинення вогню.

Про це Джонсон написав у соцмережі Х.

Експрем’єр Британії назвав реальні плани російського диктатора щодо України та війни.

"Який сюрприз – Путін відкидає безумовне припинення вогню. Він хоче продовжувати бомбити і вбивати невинних українців. Він хоче роззброїти Україну. Він хоче нейтралізації України. Він хоче зробити Україну васальною державою Росії. Він не веде переговори. Він сміється з нас", – йдеться у дописі Джонсона.

Нагадаємо, під час розмови з президентом США Дональдом Трампом 18 березня Путін не погодився на повне 30-денне припинення вогню, заявивши, що Росія на 30 днів припинить удари лише по енергетичній інфраструктурі України.