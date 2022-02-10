Джонсон вилетить до Брюсселя та Варшави, щоб обговорити питання зміцнення оборони Європи

Джонсон вилетить до Брюсселя та Варшави, щоб обговорити питання зміцнення оборони Європи

Британія хоче допомогти захистити море та небо у південно-східному кутку НАТО.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон поселить із візитами до Брюсселя та Варшави, щоб обговорити питання зміцнення оборони Європи.

Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на офіс глави британського уряду.

"Прем'єр-міністр вилетить сьогодні до Брюсселя та Варшави, закликаючи міжнародних партнерів продемонструвати свою солідарність із союзниками по НАТО", — йдеться у повідомленні.

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У Брюсселі прем'єр і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорять пропозицію Великої Британії зміцнити обороноздатність альянсу. Ініціатива передбачає подвоєння чисельності британських військ в Естонії на підтримку розширеної передової присутності НАТО, розгортання більшої кількості літаків британських ВПС у Південній Європі та направлення британських військових кораблів у Східне Середземномор'я, щоб допомогти захистити море та небо у південно-східному кутку НАТО.

Також ще 1 тис. британських військовослужбовців буде приведено в готовність для підтримки гуманітарного реагування в регіоні, якщо це буде необхідно.

"Прем'єр-міністр наголосить на союзниках, що вони не повинні йти на компроміс щодо основоположних принципів НАТО", право кожної європейської демократії прагнути до членства в НАТО" — повідомляє офіс прем'єр-міністра.

Також "Велика Британія готова працювати над пошуком дипломатичних шляхів, і ми вважаємо, що цього можна досягти. Але дипломатія може ґрунтуватися лише на чинних міжнародних угодах та основоположних принципах єдиної та вільної Європи".

Раніше Велика Британія розповіла, яку військову допомогу передала для тероборони України.

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